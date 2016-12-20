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В Лежневе скончалась женщина, выпив литр тосола
По словам наркологов, длительные запои, в особенности социально неблагополучных граждан, начинаются с пищевых алкогольных напитков, а заканчиваются, как говорится, всем, что горит. В такие моменты, говорят врачи, все равно, что пить.
Все это может закончиться трагически, как это произошло буквально на днях в поселке Лежнево. После пьянки женщина решила «поправить здоровье». Под руку попался тосол – антифриз, охлаждающая жидкость для двигателей. Женщина выпила более литра этой жидкости, почувствовала себя плохо и была госпитализирована.
Как нам сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, врачи так и не смогли уже откачать пострадавшую – женщина умерла. Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.Об опасности употребления всевозможных технических жидкостей, лосьонов, одеколонов, боярышников и проч. Смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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кошка прошла 10м и упала,
- бензин кончился, - подумал Штирлиц.
Каторый глисантин то G11 или G12 выпила? - расцветочки веселенькие, не говорят?
антифриз разве горит? - чем она думала?
Нужно также определить, где данная женщина купила тосол и завести уголовное дело по статье - продажа продукции, повлекшее за собой смерть одного лица.
А чего сомневаетесь? У нас скоро продавцов ботинок будут сажать за сломанные руки и головы в пьяном угаре.
Царствия ей небесного!