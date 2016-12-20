В Лежневе скончалась женщина, выпив литр тосола





По словам наркологов, длительные запои, в особенности социально неблагополучных граждан, начинаются с пищевых алкогольных напитков, а заканчиваются, как говорится, всем, что горит. В такие моменты, говорят врачи, все равно, что пить.

Все это может закончиться трагически, как это произошло буквально на днях в поселке Лежнево. После пьянки женщина решила «поправить здоровье». Под руку попался тосол – антифриз, охлаждающая жидкость для двигателей. Женщина выпила более литра этой жидкости, почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Как нам сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, врачи так и не смогли уже откачать пострадавшую – женщина умерла. Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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