Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие репортажи

Новости

20.12.2016 18:29

В Лежневе скончалась женщина, выпив литр тосола


По словам наркологов, длительные запои, в особенности социально неблагополучных граждан, начинаются с пищевых алкогольных напитков, а заканчиваются, как говорится, всем, что горит. В такие моменты, говорят врачи, все равно, что пить.

Все это может закончиться трагически, как это произошло буквально на днях в поселке Лежнево. После пьянки женщина решила «поправить здоровье». Под руку попался тосол – антифриз, охлаждающая жидкость для двигателей. Женщина выпила более литра этой жидкости, почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Как нам сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, врачи так и не смогли уже откачать пострадавшую – женщина умерла. Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Об опасности употребления всевозможных технических жидкостей, лосьонов, одеколонов, боярышников и проч. Смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

ключевые слова: тосол отравление гибель
  • оцените новость:
  • (0)
  • 2447
  • 16







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (16)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 18:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Штирлиц напоил кошку бензином,
    
кошка прошла 10м и упала,
    
- бензин кончился, - подумал Штирлиц.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Илларион Мультиков								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 18:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И чего там проверять? Людей напрягать только.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Морозова								
							
    • 
							
  • вчера, 08:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вдруг тосол не качественный оказался! Поддельный тосол!!! Как на святое покуситься могли!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									век свободы не видать								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 18:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Радостин не сообщил , чем она закусывала								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 18:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							антифриз разве горит? - чем она думала?
    
Каторый глисантин то G11 или G12 выпила? - расцветочки веселенькие, не говорят?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ivnff								
							
    • 
							
  • вчера, 12:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							я всем и говорю 
    
антифриз разве горит? - чем она думала?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЗолотаяОсень								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 19:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что тут разбирать что горит а что нет, для таких конченных людей быстрее умереть единственное благо, мучаются сами мучают родных и близких, полностью диградировшие люди, почти животные в человечьем обличие. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 23:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вот животных попрошу не оскорблять такими сравнениями. :) Открою маааааленький секрет - чистого С2Н5ОН нужна цистерна для достижения такого эффекта. :) В эти организмы физически столько не влезет. :) В чём дело? :) Шоб зашибло побыстрей, ещё чего-то принимают. :) Дихлофос в пиво, как советовал один персонаж, который ниже отписался, это ещё милый детский сад по воздействию на организм. :) Вот во взаимодействии с целыми группами медпрепаратов данный эффект наблюдается куда сильней, и разрушительные последствия наступают значительно раньше, чем даже просто от употребления одного "боярышника". :) Да и без спирта данный эффект наблюдается тоже, т.к. он нужен только для запаха. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Продукт переработки информации								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 20:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нужно срочно запретить продажу тосола и других антифризов. Также лицензировать данную деятельность и регистрировать продажу каждой канистры в системе Фриз-контроль.
    
Нужно также определить, где данная женщина купила тосол и завести уголовное дело по статье - продажа продукции, повлекшее за собой смерть одного лица.
    
А чего сомневаетесь? У нас скоро продавцов ботинок будут сажать за сломанные руки и головы в пьяном угаре.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Морозова								
							
    • 
							
  • вчера, 08:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Фриз-контроль! уморительно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 22:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тосол Дзержинский DV-40 1,5 кг 102.85 Р нормально так, нажористо и не дорого, даже на двоих хватит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexey Smirnov								
							
    • 
							
  • вчера, 01:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Последствие "дальновиднейшей", "умнейшей" политики по запрещению продажи легального алкоголя с 23.00 до 8.00, а в Ивановской области надо было еще и выпендриться - сделать это время с 21.00 до 9.00. Горбачевская печальная практика ничему не учит. Кто все это придумывает, в том числе и в нашем регионге, живет ведь совсем в ином измерении и в иной реальности, на другой планете и думает, что каждый ивановец имеет возможность - и финансовую, и иную - сходить ночью в ресторан и посидеть и выпить там.  Или затариться ящиками элитного коньяка или виски и потягивать их тихими вечерами. Опустить бы этих мечтателей на грешную землю как, к примеру, у Марка Твена в "Принце и нищем"... Боюсь, что большинство "интеллектуалов-инициаторов" и "законотворцев-милоновых" ничего близко к этому не читали - не их уровень, ума хватает только на такие инициативы. Главное - показать формальное  большое усердие (в данном случае - в борьбе с алкоголизмом), получить от этого поглаживание по головкам и похлопывания по плечу от вышестоящего руководства. а там хоть трава не расти. Просчитать все плюсы и минусы, сделать пилотные. локальные проекты? А зачем? Это всё долго. Не о людях же надо думать в первую очередь, а о себе любимых. Кто это выдумал и когда на федеральном уровне и на региональном, умный и так знает, а дурак не поймет. Увы, пришло время волюнтаристов...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexey Smirnov								
							
    • 
							
  • вчера, 02:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И цены еще лупить надо, и акцизы подымать. Наполнение бюджета - всё, здоровье конкретных людей - ничто.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ivnff								
							
    • 
							
  • вчера, 12:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							пейте незамерзайку и будите в порядке!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 18:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							угу, эффект будет как от того известного баярышника - 30 капель = труп								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ВсегдаПрав								
							
    • 
							
  • вчера, 20:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все же человек погиб.
    
Царствия ей небесного!
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня