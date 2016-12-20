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Новости

20.12.2016 17:03

В ивановской кофейне состоится встреча с Антоном из «Реальных пацанов»

Мероприятие пройдет в рамках первого молодежного медиа-форума


21 декабря в ивановской Лофт-кофейне Irish Cafe (ул. Лежневская, д. 117) состоится открытие Первого молодежного медиа-форума. Форум проводится в целях поддержки и развития молодежных сообществ, формирующих молодежное медиа-движение.

В течение всего дня на площадках форума для его участников будут проходить мастер-классы по темам: «Режиссура и сценарное мастерство», «Актерское мастерство», «Тележурналистика», «Видеомонтаж». Все образовательные встречи будут вести специалисты с большим практическим опытом.

В завершение мероприятия для его участников будет организована встреча с Антоном Богдановым, российским актером, исполнившим роль Антона в российском сериале «Реальные пацаны».



ключевые слова: молодежь медиа-форум кино актер сериал встреча
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Илларион Мультиков								
							
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  • 20.12.2016 18:38
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										+1
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							Ахренеть актёрисче. Бомба просто, особенно для тех кто этот мегасериалище не смотрит. Тьфу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ivan_5								
							
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  • 20.12.2016 19:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Интересно, давно ли говор с деревенским акцентом актерской игрой стал?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Энгельс								
							
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  • 20.12.2016 20:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мдааааа. Вот как формируется "реальное" молодежное медиа-движение.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Serfog								
							
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  • 20.12.2016 21:02
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Гениальный актер, в натуре. Типа этот, как его... Смоктуновский, чё.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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