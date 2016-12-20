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В ивановской кофейне состоится встреча с Антоном из «Реальных пацанов»
Мероприятие пройдет в рамках первого молодежного медиа-форума
21 декабря в ивановской Лофт-кофейне Irish Cafe (ул. Лежневская, д. 117) состоится открытие Первого молодежного медиа-форума. Форум проводится в целях поддержки и развития молодежных сообществ, формирующих молодежное медиа-движение.
В течение всего дня на площадках форума для его участников будут проходить мастер-классы по темам: «Режиссура и сценарное мастерство», «Актерское мастерство», «Тележурналистика», «Видеомонтаж». Все образовательные встречи будут вести специалисты с большим практическим опытом.
В завершение мероприятия для его участников будет организована встреча с Антоном Богдановым, российским актером, исполнившим роль Антона в российском сериале «Реальные пацаны».
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Комментарии (4)
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- Илларион Мультиков20.12.2016 18:38Ахренеть актёрисче. Бомба просто, особенно для тех кто этот мегасериалище не смотрит. Тьфу.
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- ivan_520.12.2016 19:03Интересно, давно ли говор с деревенским акцентом актерской игрой стал?
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- Энгельс20.12.2016 20:38Мдааааа. Вот как формируется "реальное" молодежное медиа-движение.
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- Serfog20.12.2016 21:02Гениальный актер, в натуре. Типа этот, как его... Смоктуновский, чё.
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