В ивановской кофейне состоится встреча с Антоном из «Реальных пацанов»

Мероприятие пройдет в рамках первого молодежного медиа-форума





21 декабря в ивановской Лофт-кофейне Irish Cafe (ул. Лежневская, д. 117) состоится открытие Первого молодежного медиа-форума. Форум проводится в целях поддержки и развития молодежных сообществ, формирующих молодежное медиа-движение.

В течение всего дня на площадках форума для его участников будут проходить мастер-классы по темам: «Режиссура и сценарное мастерство», «Актерское мастерство», «Тележурналистика», «Видеомонтаж». Все образовательные встречи будут вести специалисты с большим практическим опытом.

В завершение мероприятия для его участников будет организована встреча с Антоном Богдановым, российским актером, исполнившим роль Антона в российском сериале «Реальные пацаны».

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