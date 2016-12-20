Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

20.12.2016 16:42

Житель Ивановской области получил в наследство квартиру, машину, 2 млн рублей и все отдал женщине

Да еще и остался должен


Житель Приволжского района получил в наследство квартиру, машину и около 2-х миллионов рублей. Однако через некоторое время появилась еще одна законная наследница из Ростовской области. И она сумела доказать свои права на наследство. Суд признал выданное первоначально на имя мужчины свидетельство о праве на наследство недействительным. Правда, к этому времени он уже успел прогулять часть наследства, в связи с чем суд обязал его выплатить истице 2,7 млн. рублей.

Спустя полтора года ответчик вернул указанную сумму в полном объеме. Однако наследнице этого показалось мало, и она подала иск на взыскание с жителя Приволжского района процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате.

В итоге, рассмотрев дело, суд удовлетворил заявленные женщиной требования в полном объеме.



ключевые слова: наследство суд
  • оцените новость:
  • (0)
  • 4131
  • 8







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (8)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Executor								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 16:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Родственнички )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 17:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							М-даааа)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 18:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Могли быть и не "родственнички". Может, завещали другу или соседу, которые хорошо относились к покойному, заботились о нем. А "родственнички" возникли после смерти уже. И они получили наследство, так как у нас такие законы. Моя знакомая студенткой квартировала в Москве у старушки, обихаживала ее, продукты возила, развлекала, убирала и т.д. А когда старушка умерла и оставила студентке в наследство квартиру, появилась родственница - жила чуть ли не на соседней улице, но на протяжении многих лет не навещала старушку. И суд решил в пользу родственницы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 19:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							и о чем эта новость? совсем что ли журналисты с ума посходили? работать надо, новости добывать, а такой бытовщины на сайте любого суда с избытком, а еще можете тогда судебную практику с Консультанта сюда перепечатывать.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 19:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							чего уже только в новостях не пишут, кроме самих новостей, теперь еще и реклама в новостной строке пошла. совсем плохо дела идут у вас что ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Энгельс								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 20:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да какие могут быть еще новости в умирающем регионе? Помилуйте!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • вчера, 10:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы не правы - такая информация хорошо читается. Посмотрите, сколько заглянули сюда. Да и вы сами тоже не побрезговали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • вчера, 12:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Потому что считаем до последнего, что на новостной ветке будут новости, а не судебные дела. Ладно бы еще наследники были люди публичные, а так, куча наследников в суде оспаривает свое наследство, что же теперь каждое дело сюда писать что ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля
				
сегодня, 13:29

				

				В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля 
								

					
	 Он облил машину бензином и чиркнул спичкой
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1109						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током
				
сегодня, 11:42

				

				В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током 
								

					
	 Пострадавшая находится в реанимации
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4931						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал выделение средств на комбинат в Ивановской области
				
вчера, 16:39

				

				Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал выделение средств на комбинат в Ивановской области 
								

					В эти минуты в Москве принимается решение о судьбе комбината синтетического волокна				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2350						
    •