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Житель Ивановской области получил в наследство квартиру, машину, 2 млн рублей и все отдал женщине
Да еще и остался должен
Житель Приволжского района получил в наследство квартиру, машину и около 2-х миллионов рублей. Однако через некоторое время появилась еще одна законная наследница из Ростовской области. И она сумела доказать свои права на наследство. Суд признал выданное первоначально на имя мужчины свидетельство о праве на наследство недействительным. Правда, к этому времени он уже успел прогулять часть наследства, в связи с чем суд обязал его выплатить истице 2,7 млн. рублей.
Спустя полтора года ответчик вернул указанную сумму в полном объеме. Однако наследнице этого показалось мало, и она подала иск на взыскание с жителя Приволжского района процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате.
В итоге, рассмотрев дело, суд удовлетворил заявленные женщиной требования в полном объеме.
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Комментарии (8)
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- Executor20.12.2016 16:59Родственнички )
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- Коренной Кохомчанин20.12.2016 17:03М-даааа)
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- Виктория Ким20.12.2016 18:30Могли быть и не "родственнички". Может, завещали другу или соседу, которые хорошо относились к покойному, заботились о нем. А "родственнички" возникли после смерти уже. И они получили наследство, так как у нас такие законы. Моя знакомая студенткой квартировала в Москве у старушки, обихаживала ее, продукты возила, развлекала, убирала и т.д. А когда старушка умерла и оставила студентке в наследство квартиру, появилась родственница - жила чуть ли не на соседней улице, но на протяжении многих лет не навещала старушку. И суд решил в пользу родственницы.
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- ПростоЯ20.12.2016 19:36и о чем эта новость? совсем что ли журналисты с ума посходили? работать надо, новости добывать, а такой бытовщины на сайте любого суда с избытком, а еще можете тогда судебную практику с Консультанта сюда перепечатывать.
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- ПростоЯ20.12.2016 19:47чего уже только в новостях не пишут, кроме самих новостей, теперь еще и реклама в новостной строке пошла. совсем плохо дела идут у вас что ли?
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- Энгельс20.12.2016 20:41Да какие могут быть еще новости в умирающем регионе? Помилуйте!
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- ник2шумвчера, 10:35Вы не правы - такая информация хорошо читается. Посмотрите, сколько заглянули сюда. Да и вы сами тоже не побрезговали.
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- ПростоЯвчера, 12:45Потому что считаем до последнего, что на новостной ветке будут новости, а не судебные дела. Ладно бы еще наследники были люди публичные, а так, куча наследников в суде оспаривает свое наследство, что же теперь каждое дело сюда писать что ли?
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