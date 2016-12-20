Житель Ивановской области получил в наследство квартиру, машину, 2 млн рублей и все отдал женщине

Да еще и остался должен





Житель Приволжского района получил в наследство квартиру, машину и около 2-х миллионов рублей. Однако через некоторое время появилась еще одна законная наследница из Ростовской области. И она сумела доказать свои права на наследство. Суд признал выданное первоначально на имя мужчины свидетельство о праве на наследство недействительным. Правда, к этому времени он уже успел прогулять часть наследства, в связи с чем суд обязал его выплатить истице 2,7 млн. рублей.

Спустя полтора года ответчик вернул указанную сумму в полном объеме. Однако наследнице этого показалось мало, и она подала иск на взыскание с жителя Приволжского района процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате.

В итоге, рассмотрев дело, суд удовлетворил заявленные женщиной требования в полном объеме.

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