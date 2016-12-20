В Ивановской области создан РКСМ





Сегодня, 20 декабря, группа активной молодежи провела учредительное собрание, на котором было принято решение о создании Ивановской областной организации «Российского Коммунистического Союза Молодёжи». Первым секретарем РКСМ избран Александр Коротков.

По словам учредителей, цель Союза – «содействие созданию в России общества социальной справедливости, социального согласия и гражданского мира, где свободное развитие каждого является условием свободного развития всех, защита своих членов, прав и интересов трудовой и учащейся молодёжи, воспитание ее на основе марксистско-ленинского мировоззрения, формирование активной жизненной позиции, навыков активной жизненной позиции, навыков активной политической деятельности в интересах всех слоев населения Российской Федерации».

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