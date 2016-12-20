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Новости

20.12.2016 16:02

В Ивановской области создан РКСМ


Сегодня, 20 декабря, группа активной молодежи провела учредительное собрание, на котором было принято решение о создании Ивановской областной организации «Российского Коммунистического Союза Молодёжи». Первым секретарем РКСМ избран Александр Коротков.

По словам учредителей, цель Союза – «содействие созданию в России общества социальной справедливости, социального согласия и гражданского мира, где свободное развитие каждого является условием свободного развития всех, защита своих членов, прав и интересов трудовой и учащейся молодёжи, воспитание ее на основе марксистско-ленинского мировоззрения, формирование активной жизненной позиции, навыков активной жизненной позиции, навыков активной политической деятельности в интересах всех слоев населения Российской Федерации».



ключевые слова: молодежь коммунизм организация РКСМ
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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									Карл Маркс								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 16:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Вот только еще РКСМов нам не хватало (((( 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Svobodanam								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 16:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Совсем уже куку чтоли? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									век свободы не видать								
							
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  • 20.12.2016 18:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							тебе надо за парту , с грамотешкой у тебя совсем плохо  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 16:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"По делам вы узнаете их", назваться можно как угодно-хоть президентом не признанной республики-главное что делать будут. Время покажет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Serfog								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 21:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Можно было бы переживать по поводу возрождения человеконенавистнической коммунистической идеологии, но... Пацанчик позирует на фоне китайской компьютерной клавиатуры и тайваньского монитора, на котором запущена американская операционная система. Чувак, твое время ушло, коммунизм больше не в тренде.
    

    
Особенно позабавили золотые кольца на пальцах комсомольца. Ну, прям Павка Корчагин, один в один.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 22:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							
    

    

    

    

    

    

    

    
Да и кольца у него фуфловые, бижютерия, даже отсюда видно)
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 23:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О, клонёнок нарисовался. :) Нука птичка, скажи нам - чем марксизьм от ленинизьма отличается? :) Выучил аль нет? :) А что ты там куда себе надел, это дело десятое. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • вчера, 01:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что ты там куда себе надел, это дело десятое. :)    
    
Нука птичка, скажи нам - чем марксизьм от ленинизьма отличается? :)
    
Выучил аль нет? :)
    
О, клонёнок нарисовался. :)
    
Пойти поссать али посрать?:)
    
Гутен нахт.:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 08:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							>защита своих членов
    
Неплохое дело. Даже нужное, я бы сказал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • вчера, 10:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Действительно, что это такое: "защита своих членов"? Это так в программе или журналисты так отписались?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ник2шум								
							
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  • вчера, 10:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Их цель уже достигнута во многих капстранах. И без коммунистических утопий.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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