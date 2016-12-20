Началось слушание дела бывшего зама губернатора Андрея Кабанова





Уголовное дело в отношении Андрея Кабанова дошло до суда, но еще может вернуться в прокуратуру. Сегодня суд на предварительном слушании рассматривал соответствующее ходатайство защиты.

Напомним, бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов обвиняется в получении взяток в размере 7 и 1 миллионов рублей. Следствие длилось с августа 2015 года. Месяц назад материалы дела были переданы в Ленинский районный суд. Пока состоялось лишь предварительное слушание. Оно было закрытым. Рассматривалось ходатайство Кабанова и его адвокатов о возвращении материалов в прокуратуру. Решение будет оглашено утром в среду.

Сегодня же бывший зампред губернатора присутствовал на заседании в областном суде. Там рассматривали жалобу Андрея Кабанова на ограничение ему времени ознакомления с материалами дела.

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