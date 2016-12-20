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Началось слушание дела бывшего зама губернатора Андрея Кабанова
Уголовное дело в отношении Андрея Кабанова дошло до суда, но еще может вернуться в прокуратуру. Сегодня суд на предварительном слушании рассматривал соответствующее ходатайство защиты.
Напомним, бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов обвиняется в получении взяток в размере 7 и 1 миллионов рублей. Следствие длилось с августа 2015 года. Месяц назад материалы дела были переданы в Ленинский районный суд. Пока состоялось лишь предварительное слушание. Оно было закрытым. Рассматривалось ходатайство Кабанова и его адвокатов о возвращении материалов в прокуратуру. Решение будет оглашено утром в среду.
Сегодня же бывший зампред губернатора присутствовал на заседании в областном суде. Там рассматривали жалобу Андрея Кабанова на ограничение ему времени ознакомления с материалами дела.
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"Путин: Перед законом должны быть равны все.
01/12/2016 - 15:08 «Не могу не остановиться на такой теме, как коррупция, – обратился к присутствующим в Георгиевском зале Кремля глава России. – Никакие былые заслуги и высокие связи в случае коррупции не могут стать основанием для избежания наказания».
«Ни должности, ни высокие связи не могут быть прикрытием для нечистых на руку», – заявил президент."
"Власти РФ продолжат борьбу с чиновниками-коррупционерами, невзирая на их статус и партпринадлежность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы и дальше будем самым серьезным образом, повторяю еще раз, вне зависимости от должности и партийной принадлежности, с корнем вырывать эту заразу. Пусть все об этом знают", — заявил Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)."
"Владимир Путин поставил новые задачи по борьбе с коррупцией в России
Президент потребовал от правоохранителей и надзорных органов совершенствовать контроль за расходованием бюджетных средств и выявлять факты злоупотреблений на ранних стадиях. Действовать при этом жёстко – взяточников изолировать, а их имущество передавать государству."
Как хорошо сказано: "взяточников изолировать, а их имущество передавать государству"!
"Жидков Илья (9 лет):
Лес. Когда мы произносим это слово, то часто не задумываемся над его значением.
Лес для нас, людей городских, место, где можно побегать, порезвиться, поиграть с друзьями, одним словом, отдохнуть.
А дары леса радуют человеческий глаз: красная наливная земляника восхищает своим видом и вкусом, матовая черника таинственно манит к себе. А какая прелесть грибы – один другого краше! Под тёмными ёлками стоят боровики. У них кафтаны белые, на головах шляпы богатые: снизу зелёного бархата, а сверху коричневого. Загляденье!
Но лес для братьев наших меньших это дом, а его. как мы знаем, надо беречь, проявив сочувствие, сострадание, чуткость и гуманизм по отношению к лесу. И тогда он будет открывать нам свои новые секреты."