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Новости

20.12.2016 15:54

Началось слушание дела бывшего зама губернатора Андрея Кабанова


Уголовное дело в отношении Андрея Кабанова дошло до суда, но еще может вернуться в прокуратуру. Сегодня суд на предварительном слушании рассматривал соответствующее ходатайство защиты.

Напомним, бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов обвиняется в получении взяток в размере 7 и 1 миллионов рублей. Следствие длилось с августа 2015 года. Месяц назад материалы дела были переданы в Ленинский районный суд. Пока состоялось лишь предварительное слушание. Оно было закрытым. Рассматривалось ходатайство Кабанова и его адвокатов о возвращении материалов в прокуратуру. Решение будет оглашено утром в среду.

Сегодня же бывший зампред губернатора присутствовал на заседании в областном суде. Там рассматривали жалобу Андрея Кабанова на ограничение ему времени ознакомления с материалами дела.



ключевые слова: Андрей Кабанов взятка коррупция уголовное дело суд
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Комментарии (16)

	


	

	

		
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									Svobodanam								
							
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  • 20.12.2016 16:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А кто у кабанова адвокат? Бибик? Тогда точно поедет в колонию. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									век свободы не видать								
							
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  • 20.12.2016 17:21
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    • 
										+1
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							 ты уверен , что  свобода зависит от адвоката ?   это верх тупости  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Короед								
							
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  • 20.12.2016 17:40
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У него адвокат Травин. Он будет втирать суду про нищету Кабанью, про двух кошек и сына студента								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ватсон								
							
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  • 20.12.2016 18:24
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    • 
										+1
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							Надеемся, что всё будет так,  как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин:
    
"Путин: Перед законом должны быть равны все.
    
01/12/2016 - 15:08 «Не могу не остановиться на такой теме, как коррупция, – обратился к присутствующим в Георгиевском зале Кремля глава России. – Никакие былые заслуги и высокие связи в случае коррупции не могут стать основанием для избежания наказания».
    
 «Ни должности, ни высокие связи не могут быть прикрытием для нечистых на руку», – заявил президент."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 20.12.2016 18:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							О, хунвейбины цитатником обзавелись. :) Дадзыбао развешивать когда будете? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ватсон								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 18:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							В стране нарастает борьба с коррупцией. Наш президент говорит прямо и ясно. 
    
"Власти РФ продолжат борьбу с чиновниками-коррупционерами, невзирая на их статус и партпринадлежность, заявил президент РФ Владимир Путин.
    
"Мы и дальше будем самым серьезным образом, повторяю еще раз, вне зависимости от должности и партийной принадлежности, с корнем вырывать эту заразу. Пусть все об этом знают", — заявил Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ватсон								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 18:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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"Владимир Путин поставил новые задачи по борьбе с коррупцией в России
    
Президент потребовал от правоохранителей и надзорных органов совершенствовать контроль за расходованием бюджетных средств и выявлять факты злоупотреблений на ранних стадиях. Действовать при этом жёстко – взяточников изолировать, а их имущество передавать государству."
    
Как хорошо сказано: "взяточников изолировать, а их имущество передавать государству"!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									век свободы не видать								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 18:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Ты совсем притомил со своими цитатами. Коррупция непобедима. Она была, есть и будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ivan_5								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 19:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хорошо кабанчик щечки отфаршировал за казенный счет, теперь на диетку в тюряжке								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Стас Карпов								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 19:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как же некоторые люди соответствуют своим фамилиям ) Свиньи когда жрут, никого не замечают. Так и люди, когда годами жируют, думают. что сытая жизнь навсегда... А сколько леса украдено, несчесть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ватсон								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 20:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Люди должны беречь лес! Лес надо любить! А кто уничтожает лес, те - нехорошие люди. Они против природы и против планеты. 
    
"Жидков Илья (9 лет):
    

    
Лес. Когда мы произносим это слово, то часто не задумываемся над его значением.
    
Лес для нас, людей городских, место, где можно побегать, порезвиться, поиграть с друзьями, одним словом, отдохнуть.
    
А дары леса радуют человеческий глаз: красная наливная земляника восхищает своим видом и вкусом, матовая черника таинственно манит к себе. А какая прелесть грибы – один другого краше! Под тёмными ёлками стоят боровики. У них кафтаны белые, на головах шляпы богатые: снизу зелёного бархата, а сверху коричневого. Загляденье!
    
 Но лес для братьев наших меньших это дом, а его. как мы знаем, надо беречь, проявив сочувствие, сострадание, чуткость и гуманизм по отношению к лесу. И тогда он будет открывать нам свои новые секреты."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вика+								
							
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  • 20.12.2016 20:59
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    • 
										-1
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							Вор должен сидеть в тюрьме!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вика+								
							
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  • 20.12.2016 21:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так говорил Глеб Жеглов в фильме Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Но я, конечно же, имела в виду не Кабанова. А вот когда суд поставит точку, всё встанет на свои места! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									nbv								
							
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  • вчера, 17:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Жеглова самого надо было сажать 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Старый ворчун								
							
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  • вчера, 10:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Фото Кабанова уже близкое к этапному!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									nbv								
							
    • 
							
  • вчера, 17:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							это не Кабанов - это Ватсон								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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