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Новости

20.12.2016 15:39

В Шуе обокрали городскую новогоднюю ёлку

ФОТО


В этом году на Комсомольской площади в Шуе впервые появилась наряженная ёлка. Однако новогодняя красавица недолго радовала местных жителей своим нарядом. В ночь с воскресенья на понедельник неизвестные украли с ёлки гирлянду.

Городское Управление благоустройства уже обратилось с соответствующим заявлением в правоохранительные органы с просьбой о поиске вандалов. Если кто-либо располагает информацией о произошедшем, то можно сообщить об этом в полицию или диспетчеру Управления благоустройства (тел. 4-35-34).

Впрочем, это не единственный случай хулиганства за минувшую неделю в Шуе. Дважды был сломан электрощит на Центральной площади, от которого идет питание новогодней гирлянды главной ёлки города. Последний раз хулиганы повредили его накануне праздничных мероприятий по случаю приезда в Шую Деда Мороза. Работа щитка была восстановлена – праздник прошел по запланированной программе.

Что же касается елки на Комсомольской площади, то к Новому году она вновь засияет праздничными огнями, пообещали в шуйской мэрии.

Фото (так выглядела ёлка, когда её только установили и украсили): Владимир Жданов

ключевые слова: Новый год ёлка гирлянда кража
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • 20.12.2016 15:50
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										+1
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							Ну что за свиньи? Пора уже повзрослеть и наслаждаться красотой и не портить то, что сделано другими								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Продукт переработки информации								
							
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  • 20.12.2016 20:16
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										+1
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							К предыдущей рекламе Радара. В десятку попали. Действительно - в Радаре больше не будет меньше. Будет дороже на 300 тысяч, чем во Владимире и дольше на месяц! 
    
Славься Иваноидный барыга из лётного состава.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Serfog								
							
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  • 20.12.2016 21:05
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Духовные скрепы, говорили они.
    
Противостоим бездуховному Западу, утверждали они.
    
Ну-ну...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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