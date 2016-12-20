В Шуе обокрали городскую новогоднюю ёлку

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В этом году на Комсомольской площади в Шуе впервые появилась наряженная ёлка. Однако новогодняя красавица недолго радовала местных жителей своим нарядом. В ночь с воскресенья на понедельник неизвестные украли с ёлки гирлянду.

Городское Управление благоустройства уже обратилось с соответствующим заявлением в правоохранительные органы с просьбой о поиске вандалов. Если кто-либо располагает информацией о произошедшем, то можно сообщить об этом в полицию или диспетчеру Управления благоустройства (тел. 4-35-34).

Впрочем, это не единственный случай хулиганства за минувшую неделю в Шуе. Дважды был сломан электрощит на Центральной площади, от которого идет питание новогодней гирлянды главной ёлки города. Последний раз хулиганы повредили его накануне праздничных мероприятий по случаю приезда в Шую Деда Мороза. Работа щитка была восстановлена – праздник прошел по запланированной программе.

Что же касается елки на Комсомольской площади, то к Новому году она вновь засияет праздничными огнями, пообещали в шуйской мэрии.

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Фото (так выглядела ёлка, когда её только установили и украсили): Владимир Жданов