Больше не будет меньше

Новости
20.12.2016 15:19
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Новость дня
сегодня, 15:48Иваново уходит от строительства «свечек»-высоток внутри дворов
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сегодня, 13:39ГИБДД начала экспертизу транспорта, пострадавшего в пресловутом «прокурорском» ДТП
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сегодня, 13:29В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля
Он облил машину бензином и чиркнул спичкой
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сегодня, 11:42В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током
Пострадавшая находится в реанимации
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