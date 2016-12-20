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Зарплаты чиновников Ивановской области посчитали и сравнили
Ивановские чиновники по уровню зарплат занимают 4-е место среди своих коллег из соседних регионов и 12-е - по Центральному Федеральному округу. Росстат подсчитал среднемесячный доход служащих за 9 месяцев текущего года.
Согласно проведенному исследованию, в Ивановской области работает чуть более 1300 чиновников регионального уровня. Средняя зарплата у них составляет 34,5 тысячи рублей. Среди соседей доход ниже только у костромичей - 31 тысяча. Лучше всех из 4-х смежных регионов живут ярославские чиновники. Они зарабатывают почти 50 тысяч рублей.
Среди муниципальных служащих позиция нашего региона та же – 4-е место. Ежемесячный доход городских и районных чиновников в среднем - 28 700 рублей. Верхнюю строчку занимают нижегородцы. В столице Поволжья муниципальный служащий зарабатывает в среднем на 5 тысяч больше, чем в Иванове.А вот что касается разрыва в доходах между чиновниками и простыми тружениками внутри региона, то ситуация выглядит примерно так. Средняя зарплата по области в настоящий момент составляет около 23 тысяч рублей. Доход служащего, работающего в областных органах исполнительной власти, выше на 11,5 тысяч. И на 5 тысяч рублей больше зарабатывает муниципальный служащий.
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Комментарии (6)
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- 99d20.12.2016 17:29Область на 81 месте по уровню жизни населения. Зато зарплата чиновников на 12 по ЦФО. А в ЦФО 18 областей. Вывод: наши чиновники не отрабатывают свою зарплату. С Нового года урезать и привести в соответствие с уровнем жизни населения.
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- OfbakcZвчера, 14:35не верьте написанному, вероятно это суммы до вычета всех отчислений, делить ее нужно на 1,5 а то 2 чтоб отражала реальность.
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- ПростоЯ20.12.2016 19:41такие подсчеты из разряда, у меня 10 яблок, у тебя ни одного, но на двоих у нас по 5 яблок, или ты ешь капусту на свою зарплату, а я мясо, но на двоих мы едим голубцы... простые специалисты что в области, что в городе получают по пятнашке, плюсом идут только редкие премии, да и то не большие. Продавцы больше получают, но только у них официальная 8 тыс, поэтому и считается, что служащие живут лучше.
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- баба маня20.12.2016 22:20Ели простые труженики показывали свою зарплату хотя бы настолько честно, что и чиновники ( в том числе специалисты) то ситуация поменялась бы в другую в сторону, да и с профитом раза в 2
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- @@@@@@@20.12.2016 22:48Это вы про честь в отношении кого? Чиновников?
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- сережа1сегодня, 07:33Что за бред написан? Укажите хоть уровень чиновника и кто ьакой чиновник по впшему? Зарплату клерка указали и радуются. Покажите зарплату губеров, мэров...
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