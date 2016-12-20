Зарплаты чиновников Ивановской области посчитали и сравнили





Ивановские чиновники по уровню зарплат занимают 4-е место среди своих коллег из соседних регионов и 12-е - по Центральному Федеральному округу. Росстат подсчитал среднемесячный доход служащих за 9 месяцев текущего года.

Согласно проведенному исследованию, в Ивановской области работает чуть более 1300 чиновников регионального уровня. Средняя зарплата у них составляет 34,5 тысячи рублей. Среди соседей доход ниже только у костромичей - 31 тысяча. Лучше всех из 4-х смежных регионов живут ярославские чиновники. Они зарабатывают почти 50 тысяч рублей.

Среди муниципальных служащих позиция нашего региона та же – 4-е место. Ежемесячный доход городских и районных чиновников в среднем - 28 700 рублей. Верхнюю строчку занимают нижегородцы. В столице Поволжья муниципальный служащий зарабатывает в среднем на 5 тысяч больше, чем в Иванове.

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А вот что касается разрыва в доходах между чиновниками и простыми тружениками внутри региона, то ситуация выглядит примерно так. Средняя зарплата по области в настоящий момент составляет около 23 тысяч рублей. Доход служащего, работающего в областных органах исполнительной власти, выше на 11,5 тысяч. И на 5 тысяч рублей больше зарабатывает муниципальный служащий.