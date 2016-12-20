Допуск посетителей к больным в стационарах Ивановской области временно прекращен

В регионе введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ







В Ивановской области введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ. Соответствующее распоряжение подготовлено департаментом здравоохранения региона.

Так, в медучреждениях области обеспечена готовность дополнительного коечного фонда и поэтапное перепрофилирование стационаров и отделений для госпитализации больных с гриппом, ОРВИ и пневмониями, в том числе отделений и палат для беременных женщин. Главврачи обязаны ежедневно контролировать наличие неснижаемого запаса препаратов для лечения больных гриппом и ОРВИ, а также бронхитами и пневмониями.

Кроме того, допуск посетителей к больным в стационарах временно прекращен, а прием пациентов с признаками гриппа и ОРВИ и больных с соматическими заболеваниями будет осуществляться раздельно. Также в детских поликлиниках временно отменен «день здорового ребенка».

На территории Ивановской области на 50 неделе показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению на 42% выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. Показатель заболеваемости выше уровня эпидемического порога зарегистрирован среди всех возрастных групп. Среди детского населения в возрастных группах: до двух лет – на 19,83%, от трех до шести лет – на 30,81%, с семи до 14 дет – на 37,18%. Превышение эпидемического порога заболеваемости среди взрослого населения – на 58,9%. По результатам лабораторного мониторинга определялись единичные антигены вируса гриппа А (H3N2) и вирусов не гриппозной этиологии (парагрипп и аденовирусы).

В связи с высокой заболеваемостью полностью был приостановлен учебный процесс во всех школах города Иваново до особого распоряжения. С 19 декабря в школах и учреждениях дополнительного образования Шуи также приостановлен учебный процесс.

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