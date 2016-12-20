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20.12.2016 14:31
Речное дно на ивановских пляжах обследуют и почистят
В 2017 году, объявленном Президентом России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, в ивановской области пройдет целый ряд тематических мероприятий. Помимо прочего, запланировано и завершение работ по расчистке участка русла реки Вязьма в Тейкове протяженностью 2,6 километра. На эти работы будет направлено порядка 7,7 млн рублей. Также власти намерены обследовать и очистить акватории дна водных объектов в местах массового отдыха в Иванове и Приволжском районе. Об этом говорилось сегодня на заседании правительства Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- Фероянчик20.12.2016 19:37Самое время:)) Купальный сезон же скоро:)))))))))
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