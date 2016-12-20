Речное дно на ивановских пляжах обследуют и почистят





В 2017 году, объявленном Президентом России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, в ивановской области пройдет целый ряд тематических мероприятий. Помимо прочего, запланировано и завершение работ по расчистке участка русла реки Вязьма в Тейкове протяженностью 2,6 километра. На эти работы будет направлено порядка 7,7 млн рублей. Также власти намерены обследовать и очистить акватории дна водных объектов в местах массового отдыха в Иванове и Приволжском районе. Об этом говорилось сегодня на заседании правительства Ивановской области.

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