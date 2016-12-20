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Новости

20.12.2016 14:31

Речное дно на ивановских пляжах обследуют и почистят


В 2017 году, объявленном Президентом России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, в ивановской области пройдет целый ряд тематических мероприятий. Помимо прочего, запланировано и завершение работ по расчистке участка русла реки Вязьма в Тейкове протяженностью 2,6 километра. На эти работы будет направлено порядка 7,7 млн рублей. Также власти намерены обследовать и очистить акватории дна водных объектов в местах массового отдыха в Иванове и Приволжском районе. Об этом говорилось сегодня на заседании правительства Ивановской области.



ключевые слова: экология река акватория
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Фероянчик								
							
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  • 20.12.2016 19:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Самое время:)) Купальный сезон же скоро:)))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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