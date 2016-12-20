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Новости

20.12.2016 13:43

Ивановские школьники будут представлять Россию на Первенстве мира по спортивному ориентированию

Соревнования пройдут в Палермо


В июне 2016 года учащиеся ивановской школы №20 провели в регионе Всемирный день ориентирования. Качество проведения мероприятия отметили на федеральном уровне. В результате конкурсного отбора Федерацией спортивного ориентирования России принято решение направить ивановских школьников на мировое первенство.

Первенство мира среди школьников по спортивному ориентированию пройдет в апреле 2017 года в городе Палермо (Италия).

В соревнованиях примут участие как школьные, так и профессиональные команды ориентировщиков, возраст участников – от 13 до 17 лет. В состав ивановской команды войдут 7 человек: участники соревнований, тренеры и руководитель делегации.



ключевые слова: спортивное ориентирование Первенство мира
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