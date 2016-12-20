Новости
20.12.2016 13:19
45-летний ивановец порезал себя во время ссоры с молодой женой
Полиция проводит проверку
Из квартиры одного из домов на улице Мархлевского в Иванове в больницу был доставлен 45-летний мужчина с колото-резанной раной груди. Информация об этом была передана в полицию.
По словам потерпевшего, накануне между ним и его 26-летней гражданской женой произошел конфликт, во время которого мужчина и ударил себя ножом в грудь.Сейчас полицейские детально разбираются в обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 2254
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:48Иваново уходит от строительства «свечек»-высоток внутри дворов
-
(0)
- 572
сегодня, 13:39ГИБДД начала экспертизу транспорта, пострадавшего в пресловутом «прокурорском» ДТП
-
(0)
- 1271
сегодня, 13:29В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля
Он облил машину бензином и чиркнул спичкой
-
(0)
- 1153
сегодня, 11:42В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током
Пострадавшая находится в реанимации
-
(4)
- 5022