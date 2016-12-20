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Новости

20.12.2016 13:19

45-летний ивановец порезал себя во время ссоры с молодой женой

Полиция проводит проверку


Из квартиры одного из домов на улице Мархлевского в Иванове в больницу был доставлен 45-летний мужчина с колото-резанной раной груди. Информация об этом была передана в полицию.

По словам потерпевшего, накануне между ним и его 26-летней гражданской женой произошел конфликт, во время которого мужчина и ударил себя ножом в грудь.

Сейчас полицейские детально разбираются в обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

ключевые слова: ранение полиция
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