45-летний ивановец порезал себя во время ссоры с молодой женой

Полиция проводит проверку





Из квартиры одного из домов на улице Мархлевского в Иванове в больницу был доставлен 45-летний мужчина с колото-резанной раной груди. Информация об этом была передана в полицию.

По словам потерпевшего, накануне между ним и его 26-летней гражданской женой произошел конфликт, во время которого мужчина и ударил себя ножом в грудь.

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Сейчас полицейские детально разбираются в обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.