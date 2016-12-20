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Новости

20.12.2016 12:47

Установлены тарифы на электроэнергию для населения Ивановской области на 2017 год


16 декабря на заседании правления регионального Департамента энергетики и тарифов были установлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ивановской области на 2017 год. По словам и.о. начальника ведомства Дмитрия Крылова, было принято решение о сохранении в 2017 году на прежнем уровне понижающих коэффициентов, примененных при установлении тарифов на электроэнергию для населения, использующего электроплиты и электроотопительные установки, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах. «Благодаря этому удалось максимально снизить стоимость электроэнергии для данных категорий граждан относительно основного тарифа», - сообщил чиновник.

Напомним, что с 1 января 2017 года тарифы на электроэнергию останутся на прежнем уровне, а увеличение произойдёт с 1 июля.

Таким образом, для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для сельского населения установлены следующие тарифы:

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Цена с 01.01.2017 по 30.06.2017 Цена с 01.07.2017 по 31.12.2017
Одноставочный тариф руб./кВт*ч 2,72 2,86
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч 2,88 3,08
Ночная зона руб./кВт*ч 1,70 1,82
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт*ч 2,89 3,09
Полупиковая зона руб./кВт*ч 2,72 2,86
Ночная зона руб./кВт*ч 1,70 1,82

Для населения и приравненных к нему категорий потребителей, за исключением вышеуказанных потребителей, установлены следующие тарифы:

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
 Единица измерения Цена с 01.01.2017 по 30.06.2017 Цена с 01.07.2017 по 31.12.2017
Одноставочный тариф руб./кВт*ч 3,89 4,08
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч 4,11 4,40
Ночная зона руб./кВт*ч 2,43 2,60
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт*ч 4,12 4,41
Полупиковая зона руб./кВт*ч 3,89 4,08
Ночная зона руб./кВт*ч 2,43 2,60

Рост одноставочных тарифов для населения с 1 июля 2017 года не превысит одобренную Правительством РФ величину роста тарифов, равную 5%.

Тарифы в дневной, пиковой и ночной зонах будут увеличены с 1 июля 2017 года на 7,1%. Это минимально возможный рост тарифов, рассчитанный с соблюдением федеральных нормативных документов.

СПРАВКА Департамента энергетики и тарифов:

Если сравнивать тарифы на электрическую энергию для населения, действующие с 1 июля 2016 года в Ивановской области (3,89 руб./кВт), с тарифами действующими в регионах Центрального федерального округа, то Ивановская область по величине тарифов занимает 8 место из 18 регионов. В 7 из 18 областей Центрального федерального округа действующие тарифы для населения значительно превышают тарифы, действующие в Ивановской области, в том числе в соседних с нами регионах, таких как Владимирская (4,05 руб./кВт.ч – в пределах социальной нормы) и Костромская (4,02 руб./кВт.ч) области.




ключевые слова: электроэнергия электричество тарифы
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • 
								
									ЫкМык								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 13:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Вот спасибо, вот порадовали, благодарствуем вам. Еще бы зарплату подняли, а то денег нет совсем. А хотя, черт с ней, с зарплатой: лишь бы в Сирии наши соколики-солдатики ни в чем не нуждались, били врага лютого, врага коварного. А мы и без денег проживем - всё ради Путина нашего, свет-Владимировича...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 14:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Ну т.е. в рост, всё нормально это ещё не сильно подняли в некоторых регионах загнули с лихвой. Монополия, такая монополия.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kovalevka								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 15:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							кошмар уже больше 4 рублей, я помню совсем недавно 2.50 было же, ну как совсем недавно, у нас же стабилизец никакого развития. Только застой в доходах, а зато в расходах мы впереди всего мира)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									snab-office2012@yandex.ru								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 16:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							ну вот неужели не стыдно! за все плати за капремонт плати, цены растут ОДНО РАДУЕТ ЗАРПЛАТА НА МЕСТЕ СТОИТ. А то и того хуже сокращения происходят. Думали бы о государстве и о народе, а то всем безвозмездно помогаем( Сирия, Украина) а нас они считают агрессорами в данной ситуации. Может быть хоть и честь знать нам пора.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexey Smirnov								
							
    • 
							
  • вчера, 02:23
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    • 
										0
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							Увы, Сирия не виновата. Если бы мы гипотетически оттуда вышли (гипотетически!), меньше платить за коммуналку вы все равно бы не стали. Просто деньги бы ушли на другое, но не на улучшение вашего благосостояния и других. После 1991 года в определенные периоды жилось то лучше, то хуже, но никогда по-настоящему хорошо, потому что в качестве неформальной идеологии был выбран социал-дарвинизм. Естественно, власть предержащие вам этого не скажут никогда. Хорошо, что хоть на безопасность деньги пускают, это объективно необходимо, и что-то туда реально попадает... Потому что если не тратится государство на безопасность, не имеет ядерного щита, если не хватает сил противостоять внешним угрозам - получается Ливия и Сирия. Воровали бы вот только меньше...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Svobodanam								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 16:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все правильно в комментах люди пишут. А тот кто минусует, тот просто дебил								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ivanovo60								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 16:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нам  то подняли,  а вот  в  чичне??  и  в крыму????  Нет, боливар- двоих  не  вывезет!!  До  каких пор???  терпеть будем.  Везде пытаются облапошить   "нашего брата",  что  не возмёшь.!! Да, ещё  - денег нет, но вы держитесь!!  А вот  когда  распродают  нефть, лес, газ,  фирмы,  ископаемые,  землю --  куда  уходят  --бабки????   Где  ДЕНЬГИ_ЗИН?????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 18:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Доллар растет - цены на энергоносители растут, на хлеб растут, на всё растет.
    
Доллар НЕрастет - цены на энергоносители растут, на хлеб растут, на всё растет.
    
Доллар вниз - цены на энергоносители растут, на хлеб растут, на всё растет.
    
 - Закономерно грябят, ссылаясь на доллар.
    
РосКомНадзор - запретите уже доллар.
    
А так - 4копейки за киловатт - вернулись к ним же								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • вчера, 09:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Камрад это нормальная картина, капитал стремится к само возрастанию, для этого есть несколько  инструментов, один из них завышение цены(причины могут быть разные, обосновать ничего не стоит) для того что бы картина приобрела другой окрас нужен социалистический способ производства. Другими словами общественная собственность на средства производства, нужно что бы во ключевое внимание уделялось производительности труда а не рентабельности и т.д. Но видимо народ ещё не созрел до этого. Ждёт который год "чуда", а его всё нет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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