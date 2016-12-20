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Установлены тарифы на электроэнергию для населения Ивановской области на 2017 год
16 декабря на заседании правления регионального Департамента энергетики и тарифов были установлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ивановской области на 2017 год. По словам и.о. начальника ведомства Дмитрия Крылова, было принято решение о сохранении в 2017 году на прежнем уровне понижающих коэффициентов, примененных при установлении тарифов на электроэнергию для населения, использующего электроплиты и электроотопительные установки, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах. «Благодаря этому удалось максимально снизить стоимость электроэнергии для данных категорий граждан относительно основного тарифа», - сообщил чиновник.
Напомним, что с 1 января 2017 года тарифы на электроэнергию останутся на прежнем уровне, а увеличение произойдёт с 1 июля.Таким образом, для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для сельского населения установлены следующие тарифы:
|Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
|Единица измерения
|Цена с 01.01.2017 по 30.06.2017
|Цена с 01.07.2017 по 31.12.2017
|Одноставочный тариф
|руб./кВт*ч
|2,72
|2,86
|Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
|Дневная зона (пиковая и полупиковая)
|руб./кВт*ч
|2,88
|3,08
|Ночная зона
|руб./кВт*ч
|1,70
|1,82
|Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
|Пиковая зона
|руб./кВт*ч
|2,89
|3,09
|Полупиковая зона
|руб./кВт*ч
|2,72
|2,86
|Ночная зона
|руб./кВт*ч
|1,70
|1,82
Для населения и приравненных к нему категорий потребителей, за исключением вышеуказанных потребителей, установлены следующие тарифы:
|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
|Единица измерения
|Цена с 01.01.2017 по 30.06.2017
|Цена с 01.07.2017 по 31.12.2017
|Одноставочный тариф
|руб./кВт*ч
|3,89
|4,08
|Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
|Дневная зона (пиковая и полупиковая)
|руб./кВт*ч
|4,11
|4,40
|Ночная зона
|руб./кВт*ч
|2,43
|2,60
|Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
|Пиковая зона
|руб./кВт*ч
|4,12
|4,41
|Полупиковая зона
|руб./кВт*ч
|3,89
|4,08
|Ночная зона
|руб./кВт*ч
|2,43
|2,60
Рост одноставочных тарифов для населения с 1 июля 2017 года не превысит одобренную Правительством РФ величину роста тарифов, равную 5%.
Тарифы в дневной, пиковой и ночной зонах будут увеличены с 1 июля 2017 года на 7,1%. Это минимально возможный рост тарифов, рассчитанный с соблюдением федеральных нормативных документов.
СПРАВКА Департамента энергетики и тарифов:
Если сравнивать тарифы на электрическую энергию для населения, действующие с 1 июля 2016 года в Ивановской области (3,89 руб./кВт), с тарифами действующими в регионах Центрального федерального округа, то Ивановская область по величине тарифов занимает 8 место из 18 регионов. В 7 из 18 областей Центрального федерального округа действующие тарифы для населения значительно превышают тарифы, действующие в Ивановской области, в том числе в соседних с нами регионах, таких как Владимирская (4,05 руб./кВт.ч – в пределах социальной нормы) и Костромская (4,02 руб./кВт.ч) области.
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Доллар НЕрастет - цены на энергоносители растут, на хлеб растут, на всё растет.
Доллар вниз - цены на энергоносители растут, на хлеб растут, на всё растет.
- Закономерно грябят, ссылаясь на доллар.
РосКомНадзор - запретите уже доллар.
А так - 4копейки за киловатт - вернулись к ним же