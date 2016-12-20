Установлены тарифы на электроэнергию для населения Ивановской области на 2017 год





16 декабря на заседании правления регионального Департамента энергетики и тарифов были установлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ивановской области на 2017 год. По словам и.о. начальника ведомства Дмитрия Крылова, было принято решение о сохранении в 2017 году на прежнем уровне понижающих коэффициентов, примененных при установлении тарифов на электроэнергию для населения, использующего электроплиты и электроотопительные установки, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах. «Благодаря этому удалось максимально снизить стоимость электроэнергии для данных категорий граждан относительно основного тарифа», - сообщил чиновник.

Напомним, что с 1 января 2017 года тарифы на электроэнергию останутся на прежнем уровне, а увеличение произойдёт с 1 июля.

Таким образом, для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для сельского населения установлены следующие тарифы:

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Цена с 01.01.2017 по 30.06.2017 Цена с 01.07.2017 по 31.12.2017 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 2,72 2,86 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч 2,88 3,08 Ночная зона руб./кВт*ч 1,70 1,82 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток Пиковая зона руб./кВт*ч 2,89 3,09 Полупиковая зона руб./кВт*ч 2,72 2,86 Ночная зона руб./кВт*ч 1,70 1,82

Для населения и приравненных к нему категорий потребителей, за исключением вышеуказанных потребителей, установлены следующие тарифы:

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения Цена с 01.01.2017 по 30.06.2017 Цена с 01.07.2017 по 31.12.2017 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 3,89 4,08 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч 4,11 4,40 Ночная зона руб./кВт*ч 2,43 2,60 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток Пиковая зона руб./кВт*ч 4,12 4,41 Полупиковая зона руб./кВт*ч 3,89 4,08 Ночная зона руб./кВт*ч 2,43 2,60

Рост одноставочных тарифов для населения с 1 июля 2017 года не превысит одобренную Правительством РФ величину роста тарифов, равную 5%.

Тарифы в дневной, пиковой и ночной зонах будут увеличены с 1 июля 2017 года на 7,1%. Это минимально возможный рост тарифов, рассчитанный с соблюдением федеральных нормативных документов.

СПРАВКА Департамента энергетики и тарифов:

Если сравнивать тарифы на электрическую энергию для населения, действующие с 1 июля 2016 года в Ивановской области (3,89 руб./кВт), с тарифами действующими в регионах Центрального федерального округа, то Ивановская область по величине тарифов занимает 8 место из 18 регионов. В 7 из 18 областей Центрального федерального округа действующие тарифы для населения значительно превышают тарифы, действующие в Ивановской области, в том числе в соседних с нами регионах, таких как Владимирская (4,05 руб./кВт.ч – в пределах социальной нормы) и Костромская (4,02 руб./кВт.ч) области.

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