В Иванове вновь начал работу консультативный общественный совет перевозчиков





Возобновил свою деятельность консультативный общественный совет перевозчиков при комитете по транспорту и связи администрации города Иваново.

Этот совещательный орган был создан еще в 2007 году. Однако в последние годы консультативный общественный совет перевозчиков работал нерегулярно. Свою деятельность совет возобновил по взаимной заинтересованности транспортников и руководства города.

Сегодня, 20 декабря, состоялось заседание Совета, которое носило в большей мере организационный характер. На нем был избран председатель совета. Им стал руководитель одного из транспортных предприятий Дмитрий Куликов.

Участники заседания обсудили также рабочие вопросы. По словам Дмитрия Куликова, очень важно иметь обратную связь с жителями, получить пожелания по графику работы транспортников в новогодние каникулы.

Как отметил председатель городского комитета по транспорту Сергей Максимов, с перевозчиками будут продолжены консультации по обследованию пассажиропотока, обсуждение вопросов благоустройства разворотных колец, оперативное решение текущих вопросов.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново