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Новости

20.12.2016 12:17

В Иванове вновь начал работу консультативный общественный совет перевозчиков


Возобновил свою деятельность консультативный общественный совет перевозчиков при комитете по транспорту и связи администрации города Иваново.

Этот совещательный орган был создан еще в 2007 году. Однако в последние годы консультативный общественный совет перевозчиков работал нерегулярно. Свою деятельность совет возобновил по взаимной заинтересованности транспортников и руководства города.

Сегодня, 20 декабря, состоялось заседание Совета, которое носило в большей мере организационный характер. На нем был избран председатель совета. Им стал руководитель одного из транспортных предприятий Дмитрий Куликов.

Участники заседания обсудили также рабочие вопросы. По словам Дмитрия Куликова, очень важно иметь обратную связь с жителями, получить пожелания по графику работы транспортников в новогодние каникулы.

Как отметил председатель городского комитета по транспорту Сергей Максимов, с перевозчиками будут продолжены консультации по обследованию пассажиропотока, обсуждение вопросов благоустройства разворотных колец, оперативное решение текущих вопросов.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: пассажирские перевозки транспорт перевозчики общественный совет
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									granitiv								
							
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  • 20.12.2016 15:10
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										-1
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							Интересно работают копипастеры :) Жаль что фото сами не копируются.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 20.12.2016 16:49
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							А такой же совет, только по связи нельзя создать? А то с прокладкой магистралей, обвязкой домов чёрте что у нас. Работает конечно и так, но сильно зависит от провайдера. Так бы усилия нормальных провов объединить и согласовать. Глядишь, и тут всё будет более-менее нормально со временем. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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