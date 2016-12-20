Стартует городской смотр-конкурс «Иваново Новогоднее»





Смотр-конкурс проводится городским комитетом по культуре с 25 декабря 2016-го по 15 января 2017 года.

В конкурсе несколько номинаций:

- лучшая новогодняя ёлка;

- лучшее оформление фасада здания;

- лучшая новогодняя развлекательная программа.

К участию приглашаются предприятия, учреждения, организации всех форм собственности и частные лица.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

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