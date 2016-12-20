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20.12.2016 12:02
Стартует городской смотр-конкурс «Иваново Новогоднее»
Смотр-конкурс проводится городским комитетом по культуре с 25 декабря 2016-го по 15 января 2017 года.
В конкурсе несколько номинаций:
- лучшая новогодняя ёлка;
- лучшее оформление фасада здания;
- лучшая новогодняя развлекательная программа.
К участию приглашаются предприятия, учреждения, организации всех форм собственности и частные лица.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
ключевые слова: Новый год смотр-конкурс
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- 12312320.12.2016 21:18Зачем же столько номинаций? Вполне достаточно одной: наиболее похожая на расчищенную улица в городе!
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