В Ивановской области украли деньги из ящика для пожертвований на строительство храма





Из ящика для пожертвований на строительство Покровского храма в Родниках похищены 500 рублей. Ящик висел в одном из офис-центров. Преступник задержан по горячим следам, настоятель храма оценил ущерб как незначительный.

Сейчас, по сообщению секретаря Епархиального Совета у Кинешемской епархии, выполнены работы примерно на 2/3 нулевого цикла. Весной предполагается закончить фундамент.

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