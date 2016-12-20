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Новости

20.12.2016 11:58

В Ивановской области украли деньги из ящика для пожертвований на строительство храма


Из ящика для пожертвований на строительство Покровского храма в Родниках похищены 500 рублей. Ящик висел в одном из офис-центров. Преступник задержан по горячим следам, настоятель храма оценил ущерб как незначительный.

Сейчас, по сообщению секретаря Епархиального Совета у Кинешемской епархии, выполнены работы примерно на 2/3 нулевого цикла. Весной предполагается закончить фундамент.



ключевые слова: храм пожерствования кража
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 12:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О, это нам очень нужно. Как там говорили? "За веру, царя и отечество". А вообще любой факт кражи есть преступление, и наказание должно быть соизмеримо ущербу. например исправительные работы)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЫкМык								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 13:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бог дал - Бог взял...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 18:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как подло. Какая грязь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Стас Карпов								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 19:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Храм на 500 рублей не построишь, может этому человеку есть нечего, так ему нужнее								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vin-diezel								
							
    • 
							
  • вчера, 11:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							7.27 КоАП РФ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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