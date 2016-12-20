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20.12.2016 11:58
В Ивановской области украли деньги из ящика для пожертвований на строительство храма
Из ящика для пожертвований на строительство Покровского храма в Родниках похищены 500 рублей. Ящик висел в одном из офис-центров. Преступник задержан по горячим следам, настоятель храма оценил ущерб как незначительный.
Сейчас, по сообщению секретаря Епархиального Совета у Кинешемской епархии, выполнены работы примерно на 2/3 нулевого цикла. Весной предполагается закончить фундамент.
ключевые слова: храм пожерствования кража
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Комментарии (5)
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- fox20.12.2016 12:47О, это нам очень нужно. Как там говорили? "За веру, царя и отечество". А вообще любой факт кражи есть преступление, и наказание должно быть соизмеримо ущербу. например исправительные работы)
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- ЫкМык20.12.2016 13:58Бог дал - Бог взял...
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- Виктория Ким20.12.2016 18:33Как подло. Какая грязь.
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- Стас Карпов20.12.2016 19:25Храм на 500 рублей не построишь, может этому человеку есть нечего, так ему нужнее
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- vin-diezelвчера, 11:057.27 КоАП РФ.
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