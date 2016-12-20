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Новости

20.12.2016 11:32

В Ивановской области ссора соседей в доме престарелых закончилась поножовщиной

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего


В Пучежском районе в органы внутренних дел обратился охранник дома-интерната для престарелых. Мужчина сообщил, что между соседями по комнате после распития спиртных напитков произошел конфликт. Во время ссоры ранее неоднократно судимый 78-летний пенсионер достал нож и ударил 61-летнего соседа в живот.

Сейчас по факту криминального происшествия проводится проверка, устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: пенсионеры дом престарелых ссора поножовщина полиция
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