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20.12.2016 11:32
В Ивановской области ссора соседей в доме престарелых закончилась поножовщиной
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего
В Пучежском районе в органы внутренних дел обратился охранник дома-интерната для престарелых. Мужчина сообщил, что между соседями по комнате после распития спиртных напитков произошел конфликт. Во время ссоры ранее неоднократно судимый 78-летний пенсионер достал нож и ударил 61-летнего соседа в живот.
Сейчас по факту криминального происшествия проводится проверка, устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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