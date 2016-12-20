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20.12.2016 11:22
На трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород трактор столкнулся с «Окой»
Пострадала женщина
ДТП случилось 19 декабря около 13.15 на 124-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород. 36-летний мужчина ехал на тракторе МТЗ-82 по второстепенной дороге. Выезжая на главную, он не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-11113», в результате чего произошло их столкновение.Пострадала 60-летняя пассажирка «Оки», получив ушиб грудной клетки. По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.
ключевые слова: ДТП трактор автомобиль
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Комментарии (1)
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- Миха7920.12.2016 18:37Проезжал в 19.30,Гайцов небыло.хотя дтп на посту дпс(бывшем)
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