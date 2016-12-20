В следующем году пригородные поезда в Ивановской области будут ходить по четырем маршрутам





Региональный Департамент дорожного хозяйства и транспорта заключил договор с «Северной пригородной пассажирской компанией» на обслуживание железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ивановской области в 2017 году.

В 2017 году пассажирские перевозки будут осуществляться по четырем маршрутам:

«Иваново – Ярославль Гл. – Иваново»;

«Иваново – Ковров – Иваново»;

«Иваново – Кинешма – Иваново»;

«Иваново – Юрьев-Польский – Иваново».

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Также сохранено количество пригородных поездов и их составность. Сокращение маршрутной сети пригородного ж/д сообщения не планируется.