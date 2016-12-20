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20.12.2016 11:03
В следующем году пригородные поезда в Ивановской области будут ходить по четырем маршрутам
Региональный Департамент дорожного хозяйства и транспорта заключил договор с «Северной пригородной пассажирской компанией» на обслуживание железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ивановской области в 2017 году.
В 2017 году пассажирские перевозки будут осуществляться по четырем маршрутам:
«Иваново – Ярославль Гл. – Иваново»;
«Иваново – Ковров – Иваново»;
«Иваново – Кинешма – Иваново»;
«Иваново – Юрьев-Польский – Иваново».Также сохранено количество пригородных поездов и их составность. Сокращение маршрутной сети пригородного ж/д сообщения не планируется.
ключевые слова: железная дорога пригородный поезд перевозки маршрут
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Комментарии (1)
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- Вахтанг Камикадзе20.12.2016 11:15Т.е. ещё и железнодорожного местного перевозчика создавать придётся? Существующий как-то того, не оправдывает потребительских ожиданий. :)
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