Новогодние и рождественские мероприятия в Иванове: что, где, когда

Наименование мероприятия

Дата и время Место проведения

Новогодние мероприятия в образовательных учреждениях 20.12.- 29.12.16 Образовательные учреждения всех типов и видов Управление образования

Новогоднее представление для детей – инвалидов и детей из семей, где родители являются инвалидами 21.12.16 14.00 МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова» (пр. Ленина, 114) Комитет по культуре

Детское новогоднее представление «В поисках потерянного времени» 21.12.-28.12.16 9.30 12.30 МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова» (пр. Ленина, 114) Комитет по культуре

Клуб «Вместе» Новогодний праздник «Под елкой» 22.12.16 13.00 ИМО ЦГБ им. Я.П. Гарелина (ул. Багаева, 37) Комитет по культуре

Новогодний фестиваль по спортивной аэробике 22.12.16 10.00 СК «Энергия» (Бакинский пр., 55А) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Чародей – вечер «Новогодние картинки». Клуб «Собеседница» 23.12.16 17.00 библиотека – филиал № 23 (Водонапорная, 11) Комитет по культуре

«Новогодний карнавал» 23.12.16 17.00 МБУДО «Детская музыкальная школа № 6 города Иваново» (пр. Ленина, 53) Комитет по культуре

Прием в Главной Резиденции Деда Мороза 24.12-30.12.16 (по отдельному графику) МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова» (пр. Ленина, 114) Комитет по культуре

«Скоро, скоро Новый Год» Развлекательная программа для взрослых 25.12.16 12.00 – 14.00 14.00 – 16.00 МБУК «Парк Революции» (ул. Первых Маевок, 55) Комитет по культуре

Новогоднее представление 26.12.16 11.00 Театр кукол (пл. Пушкина, 2)

Праздничный вечер «От Рождества до Крещения» 29.12.16 14.00 библиотека – филиал № 25 (ул. Володарского, 11) Комитет по культуре

Детский утренник «Веселый Новый Год» 31.12.16 12.30 МБУК "Парк «Харинка", (ул. Павла Большевикова, 29) Комитет по культуре

Праздничное представление «Новый год в сказочном лесу» 01.01. – 02.01.17 13.00 МБУК "Парк «Харинка", (ул. Павла Большевикова, 29) Комитет по культуре

Новогодний спортивный праздник «А вы знаете, к нам пришел Дед Мороз» 01.01.17 12.00 ул. Сусанина, 3 Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Приём в Главной Резиденции Деда Мороза 02.01.-03.01.17 (по отдельному графику) МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова» (пр. Ленина, 114) Комитет по культуре

Новогодние представления для школьников «В поисках потерянного времени» 02.01.-03.01.17 11.00 14.00 17.00 МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова» (пр. Ленина, 114) Комитет по культуре

Цикл мероприятий «В дни зимних каникул» 03.01. - 09.01.17 13.00 МБУК "Парк «Харинка" (ул. Павла Большевикова, 29) Комитет по культуре

Новогодний турнир по футболу «Кожаный мяч» 03.01. - 07.01.17 10.00 ст. Локомотив (ул. Спортивная, 19/2) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Российский конкурс вокалистов «Серебряные голоса» 04.01.-06.01.17 МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова» (пр. Ленина, 114) Комитет по культуре

Конкурс «Зимние забавы» 04.01.17 14.00 МБУ «Восток» (ул. Багратиона, 8) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Турнир по хоккею 04.01.17 13.00 (Спортивная площадка МБУ «Восток» ул. Лежневская, 168) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Игровая спортивная программа «Ура каникулы» 04.01.17 12.00 МБОУ СШ № 63 ( М.Лесное) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Первенство СДЮСШОР №2 по ОФП и СФП по спортивной гимнастике 04.01. – 05.01.17 10.00 СДЮСШОР № 2 (Шереметевский пр-т, 33-А) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Лыжня 2017г.(2,5км.) 05.01.17 12.00 (М. Горино, Никольский мост) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Ночная лига по футболу на снегу 05.01.17 20.00 МБУ «Восток» (ул. Лежневская, 168) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Ночное спортивное ориентирование 05.01.17 17.00 МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова» (ул. Смольная, 3) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Новогодний турнир по баскетболу 06.01.17 12.00 Интердом им. Стасовой (ул. Спортивная, 21) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Рождественская велогонка 07.01.17 12.00 МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова» (ул. Смольная, 3) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Хоккей (футбол на снегу) 07.01.17 12.00 МБУ «Восток» (ул. Красных зорь,1) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Театрализованное представление «Волшебное Рождество» 07.01.17 13.00 МБУК "Парк «Харинка", (ул. Павла Большевикова, 29) Комитет по культуре

Рождественское представление для детей 07.01.17 12.00 МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова» (пр. Ленина, 114) Комитет по культуре

Конкурс “Веселые каникулы” 08.01.17 14.00 МБУ «Восток» (ул. Багратиона, 8) Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта

Новогодний праздник "Новогодний серпантин" 12.01.17 11.00 библиотека-филиал № 13 (Мархлевского 34/45) Комитет по культуре

Праздничный вечер «Святочные гадания или суженый мой, ряженый…» 13.01.17 13.00 ЦГБ им. Я.П. Гарелина (ул. Багаева, 37) Комитет по культуре

Встреча «Старого» Нового года Шоу программа «Феерия моды» 13.01.17 19.00 МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова» (пр. Ленина, 114) Комитет по культуре