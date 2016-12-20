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Новогодние и рождественские мероприятия в Иванове: что, где, когда
Ивановская мэрия опубликовала план новогодних и рождественских мероприятий 2016-2017 годов. Приводим перечень праздничных событий полностью:
|
Наименование мероприятия
|
Дата и время
|
Место проведения
|
Новогодние мероприятия в образовательных учреждениях
|
20.12.- 29.12.16
|
Образовательные учреждения всех типов и видов
Управление образования
|
Новогоднее представление для детей – инвалидов и детей из семей, где родители являются инвалидами
|
21.12.16
14.00
|
МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова»
(пр. Ленина, 114)
Комитет по культуре
|
Детское новогоднее представление
«В поисках потерянного времени»
|
21.12.-28.12.16
9.30
12.30
|
МБУ «Центр культуры
и отдыха г. Иванова»
(пр. Ленина, 114)
Комитет по культуре
|
Клуб «Вместе» Новогодний праздник
«Под елкой»
|
22.12.16
13.00
|
ИМО ЦГБ
им. Я.П. Гарелина
(ул. Багаева, 37)
Комитет по культуре
|
Новогодний фестиваль по спортивной аэробике
|
22.12.16
10.00
|
СК «Энергия»
(Бакинский пр., 55А)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Чародей – вечер «Новогодние картинки». Клуб «Собеседница»
|
23.12.16
17.00
|
библиотека – филиал
№ 23 (Водонапорная, 11)
Комитет по культуре
|
«Новогодний карнавал»
|
23.12.16
17.00
|
МБУДО «Детская музыкальная школа № 6 города Иваново»
(пр. Ленина, 53)
Комитет по культуре
|
Прием в Главной Резиденции
Деда Мороза
|
24.12-30.12.16
(по отдельному графику)
|
МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова»
(пр. Ленина, 114)
Комитет по культуре
|
«Скоро, скоро Новый Год»
Развлекательная программа для взрослых
|
25.12.16
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00
|
МБУК «Парк Революции»
(ул. Первых Маевок, 55)
Комитет по культуре
|
Новогоднее представление
|
26.12.16
11.00
|
Театр кукол
(пл. Пушкина, 2)
|
Праздничный вечер
«От Рождества до Крещения»
|
29.12.16
14.00
|
библиотека – филиал
№ 25
(ул. Володарского, 11)
Комитет по культуре
|
Детский утренник
«Веселый Новый Год»
|
31.12.16
12.30
|
МБУК "Парк «Харинка",
(ул. Павла Большевикова, 29)
Комитет по культуре
|
Праздничное представление
«Новый год в сказочном лесу»
|
01.01. – 02.01.17 13.00
|
МБУК "Парк «Харинка",
(ул. Павла
Большевикова, 29)
Комитет по культуре
|
Новогодний спортивный праздник «А вы знаете, к нам пришел Дед Мороз»
|
01.01.17
12.00
|
ул. Сусанина, 3
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Приём в
Главной Резиденции Деда Мороза
|
02.01.-03.01.17
(по отдельному графику)
|
МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова»
(пр. Ленина, 114)
Комитет по культуре
|
Новогодние представления для школьников
«В поисках потерянного времени»
|
02.01.-03.01.17
11.00
14.00
17.00
|
МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова»
(пр. Ленина, 114)
Комитет по культуре
|
Цикл мероприятий
«В дни зимних каникул»
|
03.01. - 09.01.17 13.00
|
МБУК "Парк «Харинка"
(ул. Павла
Большевикова, 29)
Комитет по культуре
|
Новогодний турнир по футболу
«Кожаный мяч»
|
03.01. - 07.01.17 10.00
|
ст. Локомотив
(ул. Спортивная, 19/2)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Российский конкурс вокалистов
«Серебряные голоса»
|
04.01.-06.01.17
|
МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова»
(пр. Ленина, 114)
Комитет по культуре
|
Конкурс «Зимние забавы»
|
04.01.17
14.00
|
МБУ «Восток»
(ул. Багратиона, 8)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Турнир по хоккею
|
04.01.17
13.00
|
(Спортивная площадка МБУ «Восток»
ул. Лежневская, 168)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Игровая спортивная программа «Ура каникулы»
|
04.01.17
12.00
|
МБОУ СШ № 63
( М.Лесное)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Первенство СДЮСШОР №2 по ОФП и СФП по спортивной гимнастике
|
04.01. – 05.01.17
10.00
|
СДЮСШОР № 2
(Шереметевский пр-т, 33-А)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Лыжня 2017г.(2,5км.)
|
05.01.17
12.00
|
(М. Горино,
Никольский мост)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Ночная лига по футболу на снегу
|
05.01.17
20.00
|
МБУ «Восток»
(ул. Лежневская, 168)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Ночное спортивное ориентирование
|
05.01.17
17.00
|
МБУК «Парк культуры и отдыха
имени В.Я. Степанова»
(ул. Смольная, 3)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Новогодний турнир по баскетболу
|
06.01.17
12.00
|
Интердом им. Стасовой
(ул. Спортивная, 21)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Рождественская велогонка
|
07.01.17
12.00
|
МБУК «Парк культуры и отдыха
имени В.Я. Степанова»
(ул. Смольная, 3)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Хоккей (футбол на снегу)
|
07.01.17
12.00
|
МБУ «Восток»
(ул. Красных зорь,1)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Театрализованное представление
«Волшебное Рождество»
|
07.01.17
13.00
|
МБУК "Парк «Харинка",
(ул. Павла
Большевикова, 29)
Комитет по культуре
|
Рождественское
представление для детей
|
07.01.17
12.00
|
МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова»
(пр. Ленина, 114)
Комитет по культуре
|
Конкурс “Веселые каникулы”
|
08.01.17
14.00
|
МБУ «Восток»
(ул. Багратиона, 8)
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
|
Новогодний праздник
"Новогодний серпантин"
|
12.01.17
11.00
|
библиотека-филиал № 13 (Мархлевского 34/45)
Комитет по культуре
|
Праздничный вечер «Святочные гадания или суженый мой, ряженый…»
|
13.01.17
13.00
|
ЦГБ им. Я.П. Гарелина
(ул. Багаева, 37)
Комитет по культуре
|
Встреча «Старого» Нового года Шоу программа «Феерия моды»
|
13.01.17
19.00
|
МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова»
(пр. Ленина, 114)
Комитет по культуре
|
Городская акция для детей с ограниченными возможностями здоровья «Рождественское чудо» (коррекционные дошкольные образовательные учреждения)
|
13.01.17
10.00
|
ДОУ № 67
(ул. М. Жаворонкова, 11а)
ДОУ № 99
(ул. Андрианова, 23)
Управление образования
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Комментарии (2)
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- volgodon20.12.2016 11:28Ударим праздником по карантину! ;)
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- Тилимитрямбия2вчера, 09:57Рождественская ВЕЛОГОНКА в парке Степанова- это сильно...
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