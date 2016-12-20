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Команда из Ивановской области завоевала второе место на всероссийских соревнования по всестилевому каратэ
18 декабря в Москве прошли всероссийские соревнования по всестилевому каратэ на призы Федерации нокдаун каратэ России в рамках XIII Фестиваля единоборств.
По итогам турнира сборная Ивановской области заняла второе командное место из 18. В личном первенстве ивановцы завоевали несколько первых, вторых и третьих мест, а также были отмечены специальными призами.
1 место:
Дарина Кривилина - ката
Артем Бобков
Иван Мелентьев
2 место:
Никита Короткий
Илья Клинов - кумите
Эльшан Шыхыев
Дмитрий Козлов - ката
3 место:
Матвей Шохин
Руслан Валеев
Татьяна Аверина
Дарина Кривилина - кумите
Дмитрий Козлов - кумите
Илья Клинов - ката.
Также ивановцы были удостоены специальных призов. «За волю к победе» был отмечен Никита Короткий, «За лучшую технику» - Артем Бобков.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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