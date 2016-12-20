Команда из Ивановской области завоевала второе место на всероссийских соревнования по всестилевому каратэ

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18 декабря в Москве прошли всероссийские соревнования по всестилевому каратэ на призы Федерации нокдаун каратэ России в рамках XIII Фестиваля единоборств.

По итогам турнира сборная Ивановской области заняла второе командное место из 18. В личном первенстве ивановцы завоевали несколько первых, вторых и третьих мест, а также были отмечены специальными призами.

1 место:

Дарина Кривилина - ката

Артем Бобков

Иван Мелентьев

2 место:

Никита Короткий

Илья Клинов - кумите

Эльшан Шыхыев

Дмитрий Козлов - ката

3 место:

Матвей Шохин

Руслан Валеев

Татьяна Аверина

Дарина Кривилина - кумите

Дмитрий Козлов - кумите

Илья Клинов - ката.

Также ивановцы были удостоены специальных призов. «За волю к победе» был отмечен Никита Короткий, «За лучшую технику» - Артем Бобков.



Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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