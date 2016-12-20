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20.12.2016 10:28

На Ивановских маршрутах - серьезный недобор троллейбусов


При плане в 89 единиц на улицы вышло 78 троллейбусов. Это не связано с резким понижением температуры. По словам Директора МУП ИПТ Владимира Федорова, не хватает персонала. Однако в течение дня проблему предполагается решить хотя бы частично.



ключевые слова: общественный транспорт троллейбус
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  • (3)
  • 1907
  • 28







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (28)

	


	

	

		
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  • 
								
									Дядя Федор								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 10:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							  Как не хватает персонала? вроде говорил наоборот, слишком много, сокращать нужно. Оптимизатор xyeв... за год набрал десять замов у которых в сумме пять извилин вместе с директором. Троллы стоят у забора, гниют, скоро и 78 троллейбусов будет несказочной мечтой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 10:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А не пора ли г-на Фёдорова на дембель, А?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									astr								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 10:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Рано Федорову на дембель, пусть лучше рикшей поработает, раз троллейбусы не ходят								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Старый ворчун								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 10:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Явный непрофессионализм в руководстве МУП ИПТ и надо скорее избавляться от данного горе-директора! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Orbit								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да уж, успел себя и в других организациях показать. Слава богу, оттуда этого деятеля выперли. Остается пожелать того же ИПТ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 11:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ситуация с траликами напоминает мне старинный анекдот про Чапаева, в котором он последовательно отрывал лапки пауку и наблюдал как тот пытается ползти, подгоняемый бодрой командой "Ползи гад!". Так вот, после отрывания последней лапки Чапай, помнится, пришел к выводу, что паук без ног не слышит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									asvladas								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 11:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вот идиоты! а че же кричали что персонала много, надо сокращать! сократили дебилы, а тепреь им не хватает персонала! директора на мыло!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 11:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Федоров.ТЫ че сделал для ИПТ?Ничееее ты не сделал.Тупо уволил весь персонал! Теперь САДИСЬ САМ И ЗАДНИЦЕЙ  СВОЕЙ  ОТОГРЕВАЙ ТРОЛЛЕЙБУСЫ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									МУРАТЯКИН								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 12:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Имеется ввиду нехватка водителей,а в большей степени кондукторов!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Дядя Федор								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 14:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у этого "управленца" (Федоров) принцип один: трех спецов за ворота - на их зарплату  одного зама себе. Скоро на оставшиеся три десятка троллейбусов будет по заму. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 12:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не хватает персонала, его что распустили? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 12:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В ивановских властных структурах - серьезный недобор адекватных управленцев! Начиная с Паши-Пузыря...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 13:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кстати горе комитет по транспорту также надо расформировать, толку от него всё равно никакого. Бывшие челноки, а ныне 45 и 46 четыре автобуса возят воздух. При этом в отдельных районах в часы пик переполненные маршрутки. 53 тий маршрут так и не запустили полтора года уже обещают. 52 го автобуса так и не видно Иванов Вознесенский альянс где автобусы? Почему не работаешь? На станционной по прежнему пасутся Пашунинские газели нелегалы. По выходным на Минской вообще официальных перевозчиков практически не видно.75 % бездоговорников мы платим два тарифа что бы выехать в центр. Если ресурсов телеканала Барс недостаточно. То будем обращаться на федеральные телеканалы на ПЕРВЫЙ и НТВ пусть всё это безобразие с Ивановским транспортом покажут на всю страну. Как вы прикрываете частников и ни хрена не делаете. При этом ежедневные дтп с маршрутками. Губите троллейбус!!! Ни проездного ни расписания. И 90% уверен что в 2017 году весь этот бардак продлится на конкурсах. В место того что бы заменять маршрутки на большие автобусы перевозчики будут покупать новые ПАЗики, как в деревне. Во Владимире численность населения меньше там и то большие автобусы работают. Перевозчикам и комитету им хоть ссы в глаза всё равно божья роса. У них всё прекрасно и всё замечательно.   А на роль директора предприятия МУП ИПТ подошёл бы Максим Таничев он всей душой болеет за троллейбус в отличие от наших чиновников которые так ничего и не сделали. Только разваливают предприятие. ПОЗОР!  
    
С уважением Батурин Владимир								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vdfzq1								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 21:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Батурин, ты дурак! Занимайся своими ссаными маршрутками на Минской. Если действительно твой друг Таничев болеет за троллейбусы пускай это докажет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 20.12.2016 21:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Федоров, перелогинься!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 15:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сократить Федорова, принять новых водил и кондукторов!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									volgodon								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 16:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эээх... Совсем не ощущается, что руководство города заинтересовано в сохранении электротранспорта. Разговоры есть, а дел нет (новой схемы регулирования дожидаются что ли). Мне, как ивановцу, неприятно видеть как троллейбус выставляют балластом на фоне многочисленных микробусов, отжимающих друг у друга пассажиров. При всем многообразии предложений по улучшению ситуации, можно было бы хоть сто-то попробовать изменить? Предлагалось же ввести проездной по адекватной цене для физ.лиц? Почему нет? Люди считать умеют и способны оценить преимущество. Шарыпов бери на свой контроль, зарабатывай авторитет горожан!
    
-----------------------------------------------------
    
А еще 9-ка - нормальный маршрут (вспоминая "покойный" трамвай №2). Но зная, что на маршруте 1 единица, кто ж его ждать будет? Жаль если совсем уберут.( 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									funtik37								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 19:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как дети, ей-богу! Неужели Вы думаете, что Федоров по своей воле все делает? Просто кому-то выгодно найти "стрелочника" вместо того, чтобы решить проблему маршруток и их беспредела. Где активность администрации города и области, где рейды гибдедешников, где прокурорские проверки? Съездите во Владимир. очень приличный городской транспорт и практически полное отсутствие маршруток. Даже пробок на их узких улицах в связи с этим почти нет. 
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Антикор								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 20:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как говорят деповчане, творится абсолютное самодурство, директору и первому заместителю увеличили зарплату в два раза и они за это, выслуживаясь, увольняют ремонтных рабочих и наиболее опытных инженерно-технических работников. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vdfzq1								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 21:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так говорят только ненужные люди... И это очевидно! Вопрос? Что сделали эти люди для предприятия?! Был бы опыт, остались бы работать на предприятии. Раньше надо было шевелить своими извилинами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Продукт переработки информации								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 20:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Неужели не понятно? Схема проста и неспроста такие "управленцы". Сначала доводим до предела предприятие, потом кредитуемся в банке и сливаемся с миллионами. А банк остаётся с гнилыми тралликами.
    
 Помяните моё слово - так и будет. Схема стара, как мир.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Продукт переработки информации								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 20:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, и управление расформировываем, за копейки берём у банка неликвид, строим Торговый центр на его месте. Дальше продолжить?
    
Кто не хочет кормить жмотьё - думайте головами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vdfzq1								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 21:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За всю историю электротранспорта в г. Иваново на первом месте всегда было и будет нехватка персонала, в частности это кондуктора и водители. Сокращение ремонтного персонала в том числе и инженерно-технических работников это вынужденная мера цель которой сохранить предприятие на плаву. Сокращен тот персонал, чьи должности дублируются и менее загружены при этом получая высокую зарплату.
    
Ни кто не в праве вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия МУП ИПТ, работодатель сам под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения: сокращение, увольнение, перевод и т.д.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 22:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Сокращен тот персонал, чьи должности дублируются и менее загружены при этом получая высокую зарплату" - г-н Федоров, это вы о себе и о своих замах??								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Антикор								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 23:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В ТТУ директоры меняются, как перчатки. Каждый поматросив, с полной своей ответственностью уходит, а троллейбусов в городе становится все меньше.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									funtik37								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 23:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
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							Судя по озлобленной реакции "пострадавших", разбередили осиное гнездо. Десятилетиями сидели на городских, областных, федеральных дотациях и молчали. Предприятие тихонько загибалось, воровство процветало, но... мне тепло и моя хата с краю. А как только началось хоть какое-то движение, заорали "Караул, грабят!" А где же Вы были раньше, "специалисты", которых сократили? К слову говоря, специалистов в таких масштабах сокращают редко, даже дураки-руководители. Поэтому, может, не руководитель дурак, а "специалисты" таковыми не являются. К тому же вакансии-то как я понимаю, есть - водители, кондуктора - идите, работайте, патриоты. А то только орать горазды. Может, хоть этот обезбашенный, судя по тому, что, успел так растрясти этот городской геморрой (кстати, не вижу, чтобы его защищали городские власти, значит, не такой уж для них ценный) устроит встряску, в том числе и городским властям, что хоть что-нибудь изменится. Так что, аудитория, не ведитесь на мнение явно обиженных, оторванных от кормушки, включайте голову. Что-то водителей и кондукторов никто не сокращает, а возмущаются только "специалисты"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ильин								
							
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  • вчера, 08:01
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							Ваш отзыв передает реальность всех событий осиного гнезда. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Аллергия								
							
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  • вчера, 08:19
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							Ещё не всех "специалистов" сократили. Ещё есть кого оторвать от кормушки, которым всё до лампочки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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