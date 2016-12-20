На Ивановских маршрутах - серьезный недобор троллейбусов





При плане в 89 единиц на улицы вышло 78 троллейбусов. Это не связано с резким понижением температуры. По словам Директора МУП ИПТ Владимира Федорова, не хватает персонала. Однако в течение дня проблему предполагается решить хотя бы частично.

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