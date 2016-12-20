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20.12.2016 10:28
На Ивановских маршрутах - серьезный недобор троллейбусов
При плане в 89 единиц на улицы вышло 78 троллейбусов. Это не связано с резким понижением температуры. По словам Директора МУП ИПТ Владимира Федорова, не хватает персонала. Однако в течение дня проблему предполагается решить хотя бы частично.
ключевые слова: общественный транспорт троллейбус
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С уважением Батурин Владимир
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А еще 9-ка - нормальный маршрут (вспоминая "покойный" трамвай №2). Но зная, что на маршруте 1 единица, кто ж его ждать будет? Жаль если совсем уберут.(
Помяните моё слово - так и будет. Схема стара, как мир.
Кто не хочет кормить жмотьё - думайте головами.
Ни кто не в праве вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия МУП ИПТ, работодатель сам под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения: сокращение, увольнение, перевод и т.д.