Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

20.12.2016 10:20

Пятерым ивановцам вручены Почетные грамоты и благодарности Президента России


Сегодня, 20 декабря, губернатор Павел Коньков вручил Почетные грамоты и благодарности Президента России пятерым ивановцам. Среди них - ведущие специалисты в здравоохранении, архитектуре, представители общественности, юридического и вузовского сообществ региона.

За заслуги в развитии здравоохранения Почетной грамотой Президента РФ награжден заместитель директора по лечебной работе Ивановского НИИ материнства и детства Олег Песикин. За заслуги в области архитектуры Почетной грамоты Президента РФ удостоен главный архитектор ЗАО «Ивановореставрация» Владимир Сапожников.

Благодарности Президента России получили председатель совета Ивановского областного отделения комитета ветеранов подразделений особого риска Валерий Кривоносов и проректор по административно-хозяйственной работе Ивановской медицинской академии Виктор Якубин.

Также за большой вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан награжден заместитель председателя Ивановского областного суда Алексей Мамин. Ему присвоено звание «Почетный юрист Ивановской области».

ключевые слова: Президент награда грамота благодарность
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1177
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня