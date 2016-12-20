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Пятерым ивановцам вручены Почетные грамоты и благодарности Президента России
Сегодня, 20 декабря, губернатор Павел Коньков вручил Почетные грамоты и благодарности Президента России пятерым ивановцам. Среди них - ведущие специалисты в здравоохранении, архитектуре, представители общественности, юридического и вузовского сообществ региона.
За заслуги в развитии здравоохранения Почетной грамотой Президента РФ награжден заместитель директора по лечебной работе Ивановского НИИ материнства и детства Олег Песикин. За заслуги в области архитектуры Почетной грамоты Президента РФ удостоен главный архитектор ЗАО «Ивановореставрация» Владимир Сапожников.
Благодарности Президента России получили председатель совета Ивановского областного отделения комитета ветеранов подразделений особого риска Валерий Кривоносов и проректор по административно-хозяйственной работе Ивановской медицинской академии Виктор Якубин.Также за большой вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан награжден заместитель председателя Ивановского областного суда Алексей Мамин. Ему присвоено звание «Почетный юрист Ивановской области».
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