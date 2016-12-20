В Иванове появится новый каток

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В ивановском микрорайоне ТЭЦ-3 откроется новый ледовый каток. Хоккейная коробка площадью 1250 квадратных метров будет залита под каток на территории школы № 9.

Работы по заливке катка начались 18 декабря. Как сообщили в мэрии, средства для обустройства катка были выделены депутатом Ивгордумы Артуром Таракчяном.

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