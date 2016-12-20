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20.12.2016 10:13
В Иванове появится новый каток
ФОТО
В ивановском микрорайоне ТЭЦ-3 откроется новый ледовый каток. Хоккейная коробка площадью 1250 квадратных метров будет залита под каток на территории школы № 9.
Работы по заливке катка начались 18 декабря. Как сообщили в мэрии, средства для обустройства катка были выделены депутатом Ивгордумы Артуром Таракчяном.
ключевые слова: каток
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- raf20.12.2016 15:15Артур Таракчян подсуетился, а где же действия депутата Гордумы от этого райна Максима Шиганова?
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