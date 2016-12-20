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Новости

20.12.2016 09:57

Три человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Ивановской области

ФОТО


Автоавария произошла 19 декабря около 13.40 на 121-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Ивановском районе. «Лада Приора» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «ГАЗом», в результате чего грузовик опрокинулся.

В ДТП пострадали три человека:

- водитель «ВАЗа» - с травмами головы доставлен в ОКБ;

- водитель «ГАЗа» - с травмами головы, ушибом грудной клетки доставлен в ОКБ;

- пассажирка «ВАЗ» 1963 г.р. - с ушибом грудной клетки доставлена в ОКБ.

У водителей взята кровь на исследование.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области

ключевые слова: ДТП легковушка грузовик
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