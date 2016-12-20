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Новости

20.12.2016 09:31

20.12.2016: Места установки фоторадаров в Иванове и области


Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 20 декабря 2016 года:

Иваново-Владимир (Ивановский, Лежневский районы)

Кострома-Иваново (Фурмановский, Ивановский районы)

Иваново-Родники (Родниковский район)

Ростов-Иваново-Нижний Новгород (Ивановский район)

Ковров-Шуя-Кинешма (Вичугский район)

Иванов-Кохма

г. Кохма

г. Иваново (ул. Суворова)

Нарушения Правил остановки и стоянки на уличной сети г. Иваново фиксируются комплексом «ПАРКОН».



ключевые слова: фоторадары
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