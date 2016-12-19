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19.12.2016 21:29

ПОСЛУШАЙТЕ: «Боярышник» как концентрат головного мозга – потребителя, продавца, системы

ВИДЕО


За выходные в Иркутской области отравились более полусотни человек. 33 человека скончались. Все они пили так называемый косметический лосьон, концентрат для принятия ванн «Боярышник». Кажется, Иркутск от нас далеко. Зато «Боярышник» - близко. Во многих аптеках. В ларьках. 24 часа в сутки.

Что все это глубоко неправильно, спохватились, как у нас водится, только после череды смертей. Как же собираются исправлять ситуацию? И будут ли принятые меры действительно кардинальными, направленными на реальное изменение дел на рынке спиртосодержащей продукции? Действительно ли хотят власти, чтобы народ перестал пить все, что горит? Обо всем об этом – в авторском комментарии Валентины Перекрестовой.

89-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									просто ник								
							
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  • 19.12.2016 22:06
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							Тормозная жидкость еще котируется, РосДот недорогая и хорошо работает :)
    
Из прошлого:Борис Федорович,Дух Женевы, Гидрашка, Портюша, Чиколон, Дух Женевы, Чернобурка, Говёновка, Табуретовка.
    

    
А этим мы пару раз в студенчестве баловались))) Ёрш, ну это все знают и вариаций по ингредиентам там прилично :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • 19.12.2016 22:26
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							Наконец то государство задумалось о населении которое не может приобрести алкоголь в магазине. Теперь создадутся рабочие места и они смогут пойти в магазин. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 19.12.2016 22:59
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							А так же заменит старое газовое оборудование, так как горгаз понизит цены на услуги, а котлыкалонки и сейчас недорого стоят.
    
Торговать боярышником станет невыгодно, остатки уничтожат в Петровском.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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