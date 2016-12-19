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ПОСЛУШАЙТЕ: «Боярышник» как концентрат головного мозга – потребителя, продавца, системы
За выходные в Иркутской области отравились более полусотни человек. 33 человека скончались. Все они пили так называемый косметический лосьон, концентрат для принятия ванн «Боярышник». Кажется, Иркутск от нас далеко. Зато «Боярышник» - близко. Во многих аптеках. В ларьках. 24 часа в сутки.
Что все это глубоко неправильно, спохватились, как у нас водится, только после череды смертей. Как же собираются исправлять ситуацию? И будут ли принятые меры действительно кардинальными, направленными на реальное изменение дел на рынке спиртосодержащей продукции? Действительно ли хотят власти, чтобы народ перестал пить все, что горит? Обо всем об этом – в авторском комментарии Валентины Перекрестовой.
89-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
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Из прошлого:Борис Федорович,Дух Женевы, Гидрашка, Портюша, Чиколон, Дух Женевы, Чернобурка, Говёновка, Табуретовка.
А этим мы пару раз в студенчестве баловались))) Ёрш, ну это все знают и вариаций по ингредиентам там прилично :)
Торговать боярышником станет невыгодно, остатки уничтожат в Петровском.