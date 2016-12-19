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Новости

19.12.2016 19:26

Начались выплаты семьям, чье имущество пострадало во время пожара в 66-й ивановской школе


16 декабря были начаты выплаты семьям, имущество которых пострадало при пожаре в ивановской школе № 66. Первые 8 человек получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей каждый. Остальные получат матпомощь в ближайшее время, сообщает мэрия.

Напомним, 9 ноября в здании 66-й школы на улице Куликова произошел пожар, площадь которого составила 20 квадратных метров. Огнем были повреждены помещение раздевалки и находящаяся в нем верхняя одежда учащихся, а также стены, потолок и окна прилегающего коридора.

Для восстановления пострадавших в результате пожара помещений из бюджета города было выделено 2,6 млн. рублей. На эти средства были установлены новые пластиковые стеклопакеты, отремонтированы стены, потолок и пол.

Кроме этого, главой города было принято решение об оказании материальной помощи семьям, имущество которых пострадало при пожаре, за счет средств городского бюджета.

Всего, как рассказали в городском управлении соцзащиты, в рамках муниципальной программы «Забота и поддержка» будет оказана материальная помощь 157 семьям.

ключевые слова: школа пожар ущерб матпомощь выплаты
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