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Китай планирует открыть в Ивановской области новое производство
Сегодня в Иванове зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова встретилась с делегацией из КНР во главе с заместителем председателя Союза китайских предпринимателей в России г-ном Ян Хайи. На встрече обсуждались пути возможного сотрудничества между предприятиями Китая и Ивановской области.
Светлана Давлетова пригласила китайские компании к сотрудничеству на базе создаваемого индустриального парка «Вичуга».
Гендиректор компании из КНР «Импэкспортер» г-н Ван Сюй подчеркнул, что в планах китайской стороны – открытие в Ивановской области комплекса по производству тканей. «В перспективе мы намерены не просто выйти на российский рынок, а наладить сотрудничество и со странами Европы», - заявил он.В свою очередь Светлана Давлетова подчеркнула, что в случае реализации этого проекта должны быть соблюдены интересы обеих сторон, в том числе интересы местных компаний, уже работающих на этом рынке.
Фото: пресс-служба регионального правительства
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$$$ - получит тот кто вывозит, нанимая дешёвую рабочую силу в месте реализации производимого товара. Наша рабочая сила уже дешевле китаёз? За миску риса скоро работать будем?!
- Экономику в школе под лестницей проходили?
А, да, разрешительный орган на местах за это срубит мимолётное бабло, это да, не без этого, это Вам не алко-лицензиями торговать.