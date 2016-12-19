Китай планирует открыть в Ивановской области новое производство

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Сегодня в Иванове зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова встретилась с делегацией из КНР во главе с заместителем председателя Союза китайских предпринимателей в России г-ном Ян Хайи. На встрече обсуждались пути возможного сотрудничества между предприятиями Китая и Ивановской области.

Светлана Давлетова пригласила китайские компании к сотрудничеству на базе создаваемого индустриального парка «Вичуга».

Гендиректор компании из КНР «Импэкспортер» г-н Ван Сюй подчеркнул, что в планах китайской стороны – открытие в Ивановской области комплекса по производству тканей. «В перспективе мы намерены не просто выйти на российский рынок, а наладить сотрудничество и со странами Европы», - заявил он.

В свою очередь Светлана Давлетова подчеркнула, что в случае реализации этого проекта должны быть соблюдены интересы обеих сторон, в том числе интересы местных компаний, уже работающих на этом рынке.

Фото: пресс-служба регионального правительства

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