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Новости

19.12.2016 18:43

Китай планирует открыть в Ивановской области новое производство

ФОТО

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Сегодня в Иванове зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова встретилась с делегацией из КНР во главе с заместителем председателя Союза китайских предпринимателей в России г-ном Ян Хайи. На встрече обсуждались пути возможного сотрудничества между предприятиями Китая и Ивановской области.

Светлана Давлетова пригласила китайские компании к сотрудничеству на базе создаваемого индустриального парка «Вичуга».

Гендиректор компании из КНР «Импэкспортер» г-н Ван Сюй подчеркнул, что в планах китайской стороны – открытие в Ивановской области комплекса по производству тканей. «В перспективе мы намерены не просто выйти на российский рынок, а наладить сотрудничество и со странами Европы», - заявил он.

В свою очередь Светлана Давлетова подчеркнула, что в случае реализации этого проекта должны быть соблюдены интересы обеих сторон, в том числе интересы местных компаний, уже работающих на этом рынке.

Фото: пресс-служба регионального правительства



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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Помидорина								
							
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  • 19.12.2016 18:52
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							"г-ном Ян Хайи"   ой. а он что, реально гном? такой маненький? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЗолотаяОсень								
							
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  • 19.12.2016 19:15
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										+1
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							Так и действительно китайцы могут вытащить страну из нищеты...У Фероянов и наших чиновников  в планах только торговые центры открывать 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • 20.12.2016 10:20
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										+1
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							как там в библии писано? 40 лет Моисей водил народ по пустыни, что бы он вымер и появился новый народ!))))))) вот он новый народ и появился... ;)
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Стас Карпов								
							
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  • 19.12.2016 20:55
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							В очках прикольный китаец))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 19.12.2016 20:56
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										+1
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							Каким образом "вывоз кипитала" из Китая, добавит нашей стране $рубля$ ?
    
$$$ - получит тот кто вывозит, нанимая дешёвую рабочую силу в месте реализации производимого товара. Наша рабочая сила уже дешевле китаёз? За миску риса скоро работать будем?!
    
 - Экономику в школе под лестницей проходили?
    
А, да, разрешительный орган на местах за это срубит мимолётное бабло, это да, не без этого, это Вам не алко-лицензиями торговать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 19.12.2016 21:21
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							Миш, а ты только что от спячки зимней проснулся?? Средняя з/п у нас на производстве сейчас примерно $500 (в Ивановской области, понятно, еще меньше), а в Поднебесной уже за $700 перевалила! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илларион Мультиков								
							
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  • 20.12.2016 18:49
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							Через 10 лет покажут 3 д мультик про производство . ну вот не верю я в наших ивановских горе чинуш.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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