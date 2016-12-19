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19.12.2016 17:46
Рисунки ивановских детей попали на обложки тетрадей
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На школьных тетрадях - детские рисунки, а не монстры или другие страшные персонажи. Такова идея проекта «Палитра добра». Его претворяет в жизнь екатеринбургская студентка Мария Расина. По словам автора, идея создания обложек с детскими рисунками появилась на родительском собрании в школе, когда одна из мам заявила, что сейчас в продаже много тетрадей с агрессивными изображениями.Девушка решила привлечь к творчеству ребят из детдомов. Идею активно поддержали ивановцы, когда Мария рассказала о ней на одном из образовательных форумов. К проекту подключились ребята из детского дома «Радуга». Они создали 30 рисунков, из которых были выбраны 5. Лучшие изображения уже попали на обложки. Стоимость одной тетрадки - около 40 рублей. По идее автора проекта, деньги с продаж должны пойти на карманные расходы юных художников.
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Нет давайте рубля порубим на корках тетрадных, еще для мажоров кожаные сделаем, по 300р