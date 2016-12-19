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Новости

19.12.2016 17:46

Рисунки ивановских детей попали на обложки тетрадей

ФОТО


На школьных тетрадях - детские рисунки, а не монстры или другие страшные персонажи. Такова идея проекта «Палитра добра». Его претворяет в жизнь екатеринбургская студентка Мария Расина. По словам автора, идея создания обложек с детскими рисунками появилась на родительском собрании в школе, когда одна из мам заявила, что сейчас в продаже много тетрадей с агрессивными изображениями.

Девушка решила привлечь к творчеству ребят из детдомов. Идею активно поддержали ивановцы, когда Мария рассказала о ней на одном из образовательных форумов. К проекту подключились ребята из детского дома «Радуга». Они создали 30 рисунков, из которых были выбраны 5. Лучшие изображения уже попали на обложки. Стоимость одной тетрадки - около 40 рублей. По идее автора проекта, деньги с продаж должны пойти на карманные расходы юных художников.

ключевые слова: дети тетради рисунки проект
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									pryoleg								
							
    • 
							
  • 19.12.2016 18:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Молодцы!!! Отличная идея!!! Поддерживаю!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 19.12.2016 20:04
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										+1
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							Красавцы,какая умная идея!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 19.12.2016 21:06
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							Были же тетрадки, зелёные с таблицей умножения на обороте, ни каких рисунков - гимн на обороте, всё!
    
Нет давайте рубля порубим на корках тетрадных, еще для мажоров кожаные сделаем, по 300р								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 19.12.2016 21:07
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										+1
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							40 рублей?!?! ППЦ - 2 копейки же было!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Муся								
							
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  • 20.12.2016 09:11
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										0
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							2 копейки тетради стоили при царе горохе, давно нет таких цен, а в целом идея отличная, и тетради  красивые :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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