Водителя фуры, уехавшего с места ДТП после столкновения с машиной ДПС, поймали

Грузовик был обнаружен в Кинешемском районе





Ранее мы сообщали, что сегодня в Приволжском районе случилось ДТП с участием фуры и машины ДПС. Водитель большегруза, ехавший со стороны Костромы, столкнулся со служебным автомобилем сотрудников ДПС (задел его прицепом), после чего с места ДТП скрылся. Машина ДПС получила технические повреждения. Никто не пострадал. Дорожные полицейские бросились догонять нарушителя на попутке, но «по горячим следам» поймать его не удалось.

Сейчас стало известно, что водитель большегруза задержан. Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области, обнаружили нарушителя при помощи системы «Безопасный город» в Кинешемском районе. Выяснилось, что 42-летний водитель не является злостным нарушителем – за 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза.

По его словам, перед ним неожиданно начала притормаживать «ГАЗель». Чтобы избежать столкновения, он тоже резко затормозил и вывернул руль, в результате чего пришлось немного выехать на встречку. Прицеп качнуло, и он задел машину ДПС. Быстро убедившись, что с «ГАЗелью» все в порядке, водитель грузовика помчал дальше. А то, что он задел полицейский автомобиль, говорит, не заметил.

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Как бы то ни было, мужчина будет привлечен к ответственности за оставление места ДТП. Ему грозит лишение прав до года.