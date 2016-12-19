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В Ивановской области выросла младенческая смертность
Названа основная причина этой негативной тенденции
Младенческая смертность в Ивановской области по сравнению с прошлым годом выросла на 7%. Таким образом, целевой показатель, по которому оценивается уровень экономического развития региона и определяется рейтинг, в этом году не будет достигнут. К такому выводу пришли члены демографической комиссии.
Рост младенческой смертности был отмечен в феврале этого года и составил почти 110%. Что касается причин, то проведенный анализ показал, что системных ошибок при оказании медицинской помощи не было. Основная причина - смерть от врожденных пороков развития. Паталогии зачастую не выявлялись при диагностировании, несмотря на наличие современной аппаратуры. Женщины, кстати, отказываются прерывать беременность даже в том случае, если тяжелое заболевание выявляется на раннем сроке.Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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— В Алеппо чё там?
— Но у нас погиб 41 человек...
— А Пальмиру взяли?
— Но "Боярышник"...
— Трамп меня хвалил?
Чтобы стать специалистом в данном разделе медицины, требуется не только ум, но и отслеживание результата своей диагностики - где был прав, где нет. Кто из врачей делает это? Я знаю только одного, поэтому и уважают его коллеги любых мастей - простые доктора, профессора и т.д., но попасть к нему на осмотр невозможно - огородили со всех сторон. Остальные ультразвонари используют свою технику экспертного класса на 10% - цифра, давно известная в медицинских кругах. Лучше бы деньги на данные аппараты были потрачены на дополнительное образование узистов, тем более, что эти аппараты вскоре потребуется "лечить", на какие шиши? - тучные годы закончились.
Врач может ошибиться, но ошибаться в половине обследований? Реалии нашей жизни таковы. Тотальная безграмотность: датчиком водить научили, а всему остальному - нет, да и заинтересованности у многих врачей нет, жить-то на что-то надо, а деньги платят небольшие, нагрузку увеличивают. Поэтому и не видит такой доктор элементарных пороков у еще неродившихся - отсутствия ручки, ножки, тяжелейших (бросающихся в глаза) пороков сердца, др. органов.
В плане "ответственности".
Если это требуется, то привлекать надо, но не столько врачей, сколько ответственных за их непрерывное профобразование - руководителей.
Кроме того, необходимо обеспечить знания, навыки и допуск врачей любой специальности к данной аппаратуре в часы дежурств (лучше - и в обычное время, благо аппаратов накупили (арендовали) немерянно).
Однако глава минздрава готовит новшество: сделать простого врача юрлицом, и привлекать за ошибки по КОАП в новой редакции (юрлицо платит в 100р. больше, нежели частное) - неужели шизофрения заразна (г-жа Скворцова - психиатр).
Главное - младенческая смертность - показатель уровня жизни населения. Цифры говорят о том, что график пошел вниз. Кто-то задумается над этим? - это главное!