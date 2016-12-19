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Новости

19.12.2016 16:52

В Ивановской области выросла младенческая смертность

Названа основная причина этой негативной тенденции


Младенческая смертность в Ивановской области по сравнению с прошлым годом выросла на 7%. Таким образом, целевой показатель, по которому оценивается уровень экономического развития региона и определяется рейтинг, в этом году не будет достигнут. К такому выводу пришли члены демографической комиссии.

Рост младенческой смертности был отмечен в феврале этого года и составил почти 110%. Что касается причин, то проведенный анализ показал, что системных ошибок при оказании медицинской помощи не было. Основная причина - смерть от врожденных пороков развития. Паталогии зачастую не выявлялись при диагностировании, несмотря на наличие современной аппаратуры. Женщины, кстати, отказываются прерывать беременность даже в том случае, если тяжелое заболевание выявляется на раннем сроке.

Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

ключевые слова: демография младенческая смертность
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 19.12.2016 17:28
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										0
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							Да просто за такую зарплату врачи не хотят ни чего выявлять((((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sorenza								
							
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  • 19.12.2016 17:56
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										+1
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							То есть женщины, что ли виноваты? А они отказываются прерывать беременность оттого, что совсем не единичны случаи, когда врачи "выявляют", а потом рождается хороший ребенок, которого  надо было "прерывать" по рекомендации этих самых врачей. И никакой ответственности, а женщине - боль и страдания. Об этой стороне никто не говорит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПростоЯ								
							
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  • 19.12.2016 18:31
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    • 
										+1
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							Просто надо привлекать к ответственности тех УЗИстов, которые делали УЗИ и ничего не смогли выявить, в связи с чем, потом детишки оказались не жизнеспособными,  потому как бесплатные УЗИ делают от силы несколько минут, все потоком и бегом, а на платные идти и перепроверять не у всех есть деньги. Фамилии УЗИстов указываются в заключениях, поэтому медруководители могут сделать свои выводы и принять необходимые кадровые решения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									nb4578								
							
    • 
							
  • 19.12.2016 20:02
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										-1
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							— Владимир Владимирович, тут в Иркутской...
    
— В Алеппо чё там?
    
— Но у нас погиб 41 человек...
    
— А Пальмиру взяли?
    
— Но "Боярышник"...
    
— Трамп меня хвалил?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									откат 1								
							
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  • 19.12.2016 20:12
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										0
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							уже 49								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivan1								
							
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  • 19.12.2016 20:24
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										+1
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							К сожалению, основная масса врачей УЗД в Иваново - ультразвонари, не знающие элементарных основ ультразвоковой диагностики, отсюда и заключения типа "песок в почках", пугающие людей и заставляющий тратить отнюдь не лишние деньги. 
    
Чтобы стать специалистом в данном разделе медицины, требуется не только ум, но и отслеживание результата своей диагностики - где был прав, где нет. Кто из врачей делает это? Я знаю только одного, поэтому и уважают его коллеги любых мастей - простые доктора, профессора и т.д., но попасть к нему на осмотр невозможно - огородили со всех сторон. Остальные ультразвонари используют свою технику экспертного класса на 10% - цифра, давно известная в медицинских кругах. Лучше бы деньги на данные аппараты были потрачены на дополнительное образование узистов, тем более, что эти аппараты вскоре потребуется "лечить", на какие шиши? - тучные годы закончились. 
    
Врач может ошибиться, но ошибаться в половине обследований? Реалии нашей жизни таковы. Тотальная безграмотность: датчиком водить научили, а всему остальному - нет, да и заинтересованности у  многих врачей нет, жить-то на что-то надо, а деньги платят небольшие, нагрузку увеличивают. Поэтому и не видит такой доктор элементарных пороков у еще неродившихся - отсутствия ручки, ножки, тяжелейших (бросающихся в глаза) пороков сердца, др. органов.
    
В плане "ответственности".
    
Если это требуется, то привлекать надо, но не столько врачей, сколько ответственных за их непрерывное профобразование - руководителей.
    
Кроме того, необходимо обеспечить знания, навыки и допуск врачей любой специальности к данной аппаратуре в часы дежурств (лучше - и в обычное время, благо аппаратов накупили (арендовали) немерянно).
    

    
Однако глава минздрава готовит новшество: сделать простого врача юрлицом, и привлекать за ошибки по КОАП в новой редакции (юрлицо платит в 100р. больше, нежели частное) - неужели шизофрения заразна (г-жа Скворцова - психиатр).
    

    
Главное - младенческая смертность - показатель уровня жизни населения. Цифры говорят о том, что график пошел вниз. Кто-то задумается над этим? - это главное!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									сергей суворов								
							
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  • 19.12.2016 20:59
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										0
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							Ни одного умного изречения.Смертность(детская) всегда была очень высокой.Просто ве ребёнка занижали.И он даже живой становился мёртворожденным.Мамашке при родах не до того.!500граммовых детеё делают 400 граммовыми.И нет смертности.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Стас Карпов								
							
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  • 19.12.2016 21:06
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										+1
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							Раньше в роддомах г.Иваново с благодарностью принимали подарки от пациентов. теперь открыто требуют деньги вперёд и смотрят на пациенток и их взволнованных родственников как на кошельки. Все, от главврачей до медсестер тянут деньги, при этом отношение ко всем практически одинаковое. Бабло взяли и забыли, вот этот похуизм напрягает. понятно, что зарплаты не адекватные, но одна из причин рассматриваемой темы- отношение к роженицам. Кто сталкивался, тот меня поймёт .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Камалика Домашняя Одежда								
							
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  • 19.12.2016 23:43
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										0
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							В июне этого года мы с женой ждали долгожданное чудо, но врачи "постарались", и вместо чуда нас потрясло известие о том что наш мальчик в реанимации. Теперь он (сын) имеет инвалидность-хотя вся беременность проходила без потологий. Я убежден в том что в Иваново лучше не рожать. Сама заведующая 1 роддома присутствовала при родах, а принимала какая то "практикантка", на просьбы подойти вообще никто внимания не обращает, как бы ты ни кричал, историю походу даже в руки не брали перед родами.  В общем кто бы что бы ни говорил в Иваново хороших врачей можно посчитать по пальцам и то только на одной руке.  Делайте правильный выбор дамы и господа и в первую очередь читайте отзывы о тех врачах к которым попадаете на лечение. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 20.12.2016 11:17
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										0
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							В чём проблема-то? Сейчас жесткой территориальной привязки нет, бери свой родовый сертификат и езжай рожать в Ярославль, например. :) Потом расскажешь, отзыв напишешь. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									olia.ivaol								
							
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  • 20.12.2016 09:06
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										+1
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							А не пить, не курить, не доводить себя до дикого ожирения, одеваться адекватно погоде молодые мамашки не пробовали?! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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