В Ивановской области выросла младенческая смертность

Названа основная причина этой негативной тенденции





Младенческая смертность в Ивановской области по сравнению с прошлым годом выросла на 7%. Таким образом, целевой показатель, по которому оценивается уровень экономического развития региона и определяется рейтинг, в этом году не будет достигнут. К такому выводу пришли члены демографической комиссии.

Рост младенческой смертности был отмечен в феврале этого года и составил почти 110%. Что касается причин, то проведенный анализ показал, что системных ошибок при оказании медицинской помощи не было. Основная причина - смерть от врожденных пороков развития. Паталогии зачастую не выявлялись при диагностировании, несмотря на наличие современной аппаратуры. Женщины, кстати, отказываются прерывать беременность даже в том случае, если тяжелое заболевание выявляется на раннем сроке.

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