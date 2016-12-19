Экс-директора ивановского фонда поддержки малого предпринимательства будут судить за мошенничество

Алик Шарабидзе обвиняется в хищении более 43 миллионов рублей







Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства Алика Шарабидзе и заместителя главного бухгалтера Фонда Анны Кондаковой.

Следствием установлено, что в период 2012-2013 г.г. Шарабидзе и Кондакова принимали активное участие в деятельности организованной группы, состоящей из 4-х человек. Они похитили деньги, выделенные на поддержку малого бизнеса в регионе. Для этого злоумышленники заключали фиктивные договоры займа между указанным Фондом и организациями, фактически не ведущими предпринимательской деятельности. Перечисленные на расчетные счета организаций деньги в сумме более 18 миллионов рублей впоследствии были обналичены.

Кроме того, Шарабидзе обвиняется в хищении 24 миллионов рублей, которые он мошенническим путем перечислил на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО «Центр туризма и отдыха», после чего израсходовал на строительство туристических объектов в Плесе.

Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 43 миллиона рублей.

В ходе предварительного расследования был наложен арест на имущество Шарабидзе и объекты недвижимости в Плесе стоимостью более 14 миллионов рублей.

Соучастницу обвиняемых, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее осудили и приговорили к 7 годам колонии общего режима. На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ суд отсрочил ей реальное отбывание наказания до достижения 12-летним сыном осужденной 14-летнего возраста. Приговор вступил в законную силу.

Вторая соучастница обвиняемых скрылась от органов следствия, в связи с чем объявлена в розыск.

Уголовное дело расследовано следователями СЧ СУ УМВД России по Ивановской области.

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В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.