Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

19.12.2016 16:44

Экс-директора ивановского фонда поддержки малого предпринимательства будут судить за мошенничество

Алик Шарабидзе обвиняется в хищении более 43 миллионов рублей


Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства Алика Шарабидзе и заместителя главного бухгалтера Фонда Анны Кондаковой.

Следствием установлено, что в период 2012-2013 г.г. Шарабидзе и Кондакова принимали активное участие в деятельности организованной группы, состоящей из 4-х человек. Они похитили деньги, выделенные на поддержку малого бизнеса в регионе. Для этого злоумышленники заключали фиктивные договоры займа между указанным Фондом и организациями, фактически не ведущими предпринимательской деятельности. Перечисленные на расчетные счета организаций деньги в сумме более 18 миллионов рублей впоследствии были обналичены.

Кроме того, Шарабидзе обвиняется в хищении 24 миллионов рублей, которые он мошенническим путем перечислил на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО «Центр туризма и отдыха», после чего израсходовал на строительство туристических объектов в Плесе.   

Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 43 миллиона рублей.

В ходе предварительного расследования был наложен арест на имущество Шарабидзе и объекты недвижимости в Плесе стоимостью более 14 миллионов рублей.

Соучастницу обвиняемых, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее осудили и приговорили к 7 годам колонии общего режима. На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ суд отсрочил ей реальное отбывание наказания до достижения 12-летним сыном осужденной 14-летнего возраста. Приговор вступил в законную силу.

Вторая соучастница обвиняемых   скрылась от органов следствия, в связи с чем объявлена в розыск.

Уголовное дело расследовано следователями СЧ СУ УМВД России по Ивановской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ключевые слова: мошенничество хищение предпринимательство фонд суд
  • оцените новость:
  • (2)
  • 2984
  • 2







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 10:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							если покопаться, то там весь этот фонд можно пересажать...))))))) было дело, по глупости связался с ними в далекие времена, взятку вымогали за кредит...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Работать Надо Головой								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 11:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							дайте показания								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня