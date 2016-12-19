Жительница Ивановской области убила мужа и закопала труп в своем саду под яблоней

Суд приговорил женщину к 8 годам колонии





В Кинешме вынесен приговор в отношении местной жительницы. Признанной виновной в убийстве.

Из материалов дела известно, что между подсудимой и ее сожителем возникла ссора, во время которой мужчина ударил женщину стеклянной бутылкой по голове. Та не просто затаила обиду, но решила жестоко отомстить за это. Она схватила кухонный нож и ударила им гражданского мужа в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, женщина закопала труп под яблоней во дворе своего дома. А затем пустилась в многодневный запой. И только после этого сообщила родственникам о произошедшем.

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2006

В итоге суд приговорил ее к 8 годам колонии строгого режима.