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Новости

19.12.2016 16:26

Жительница Ивановской области убила мужа и закопала труп в своем саду под яблоней

Суд приговорил женщину к 8 годам колонии


В Кинешме вынесен приговор в отношении местной жительницы. Признанной виновной в убийстве.

Из материалов дела известно, что между подсудимой и ее сожителем возникла ссора, во время которой мужчина ударил женщину стеклянной бутылкой по голове. Та не просто затаила обиду, но решила жестоко отомстить за это. Она схватила кухонный нож и ударила им гражданского мужа в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, женщина закопала труп под яблоней во дворе своего дома. А затем пустилась в многодневный запой. И только после этого сообщила родственникам о произошедшем.

В итоге суд приговорил ее к 8 годам колонии строгого режима.

ключевые слова: убийство суд приговор
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