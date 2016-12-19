Карантин в ивановских школах продлится как минимум до конца недели





Карантин по гриппу и ОРВИ в ивановских школах, объявленный 14 декабря, продлен до конца текущей недели. Об этом сообщает городское управление образования.



Между тем заболеваемость ОРВИ среди школьников ивановской области, по данным Роспотребнадзора, снижается. Санитарным врачам внушает тревогу подъем заболеваемости среди дошколят. В лечебных учреждениях карантинные мероприятия сохранятся и после 26 декабря.

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