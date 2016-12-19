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19.12.2016 16:01
Карантин в ивановских школах продлится как минимум до конца недели
Карантин по гриппу и ОРВИ в ивановских школах, объявленный 14 декабря, продлен до конца текущей недели. Об этом сообщает городское управление образования.
Между тем заболеваемость ОРВИ среди школьников ивановской области, по данным Роспотребнадзора, снижается. Санитарным врачам внушает тревогу подъем заболеваемости среди дошколят. В лечебных учреждениях карантинные мероприятия сохранятся и после 26 декабря.
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Комментарии (3)
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- морсик19.12.2016 16:08уж до конца года бы
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- Строгая19.12.2016 16:24а контрольные кто писать будет?))) управление образования?)))
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- 1313111119.12.2016 16:31Здоровье дороже контрольных.
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