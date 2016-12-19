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Новости

19.12.2016 16:01

Карантин в ивановских школах продлится как минимум до конца недели


Карантин по гриппу и ОРВИ в ивановских школах, объявленный 14 декабря, продлен до конца текущей недели. Об этом сообщает городское управление образования.

Между тем заболеваемость ОРВИ среди школьников ивановской области, по данным Роспотребнадзора, снижается. Санитарным врачам внушает тревогу подъем заболеваемости среди дошколят. В лечебных учреждениях карантинные мероприятия сохранятся и после 26 декабря.



ключевые слова: ОРВИ грипп школа карантин
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									морсик								
							
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  • 19.12.2016 16:08
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										+1
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							уж до конца  года  бы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Строгая								
							
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  • 19.12.2016 16:24
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										-1
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							а контрольные кто писать будет?))) управление образования?)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 19.12.2016 16:31
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							Здоровье дороже контрольных.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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