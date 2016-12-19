В Иванове прошел областной фестиваль по брейк-дансу

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18 декабря в региональном Центре культуры и творчества состоялся XIII областной фестиваль по брейк-дансу.

Оценивало участников конкурса профессиональное жюри в составе представителей сообщества брейк-данса: Stream, Surok, Schedricos.

По итогам фестиваля в номинации «Шоу» 1 место заняла команда «Positive breakers» из Кохмы, 2 место – «Street Light» из Лежнева, 3 место – «B-race XXL» из Иванова.

В номинация «Баттл kids» (9-13 лет) 1 место было присвоено команде «PowerKids», 2 место – «I-Town» из Иванова, 3 место – «Positive breakers» (Кохма), 4 место – «Street Light» (Лежнево).

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1 место в номинации «Баттл baby's » (5-8 лет) заняла команда «Positive breakers», 2 место – «I-Town», 3 место – «B-race XXL», 4 место – «Street Light».