В Ивановской области пресечена попытка вывести из строя ракетные комплексы «Искандер-М»





В ракетном соединении Западного военного округа, дислоцированном в Ивановской области, прошла внезапная проверка антитеррористических подразделений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы округа Игоря Мугинова.

Согласно плану мероприятия, незаконное вооруженное формирование предприняло попытку захватить парк оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», чтобы вывести их из строя.

Для отвлекающего маневра первая группа «террористов» обстреляла КПП воинской части. В это время вторая попыталась проникнуть на территорию парка боевых машин, однако была обнаружена с помощью средств видеонаблюдения. В результате военнослужащие отразили нападения условных террористов, предотвратили теракт и попытки захвата заложников на территории воинской части.

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В проверке было задействовано около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной техники.