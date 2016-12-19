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Новости

19.12.2016 15:35

В Ивановской области пресечена попытка вывести из строя ракетные комплексы «Искандер-М»


В ракетном соединении Западного военного округа, дислоцированном в Ивановской области, прошла внезапная проверка антитеррористических подразделений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы округа Игоря Мугинова.

Согласно плану мероприятия, незаконное вооруженное формирование предприняло попытку захватить парк оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», чтобы вывести их из строя.

Для отвлекающего маневра первая группа «террористов» обстреляла КПП воинской части. В это время вторая попыталась проникнуть на территорию парка боевых машин, однако была обнаружена с помощью средств видеонаблюдения. В результате военнослужащие отразили нападения условных террористов, предотвратили теракт и попытки захвата заложников на территории воинской части.

В проверке было задействовано около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной техники.

ключевые слова: армия РВСН ракетный комплекс "Искандер-М" террористы
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 19.12.2016 16:18
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Мозги включать не пробовали при выдумывании заголовков? Или что то желтое в голову ударило?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 19.12.2016 17:26
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										+1
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							И я о том же,покажите это название Шайгу ещё))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прохожий37/2014								
							
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  • 19.12.2016 18:31
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										+1
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							Что там сейчас полагается за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, диверсии и т.д.?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									здравконцерт								
							
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  • 19.12.2016 19:02
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										+1
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							Наши журналисты из "Барса" уже не в состоянии отличить учебные занятия по предотвращению террористической атаки, диверсии от истиного происшествия с последствиями реальной угрозы госбезопасности!  ПОЗОРИЩЕ, господа писаки  ! ! ! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 19.12.2016 20:46
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							шта, абасрались все?! ;) тэг учения нужно было добавить, идиоты								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Чуваг								
							
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  • 19.12.2016 21:04
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										-1
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							В телевизоре радуются, что взяли Алеппо. А эксперты пишут о том, что силы Асада контролируют лишь 13% территории провинции Алеппо.
    

    
Это всё равно, что взять штурмом Иваново, но в Кинешме у тебя турецкие войска, в Комсомольске курдская "пешмерга", в Тейково вооруженная оппозиция, а в Шуе террристы. Еще воевать и воевать...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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