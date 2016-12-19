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В Ивановской области пресечена попытка вывести из строя ракетные комплексы «Искандер-М»
В ракетном соединении Западного военного округа, дислоцированном в Ивановской области, прошла внезапная проверка антитеррористических подразделений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы округа Игоря Мугинова.
Согласно плану мероприятия, незаконное вооруженное формирование предприняло попытку захватить парк оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», чтобы вывести их из строя.
Для отвлекающего маневра первая группа «террористов» обстреляла КПП воинской части. В это время вторая попыталась проникнуть на территорию парка боевых машин, однако была обнаружена с помощью средств видеонаблюдения. В результате военнослужащие отразили нападения условных террористов, предотвратили теракт и попытки захвата заложников на территории воинской части.В проверке было задействовано около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной техники.
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Это всё равно, что взять штурмом Иваново, но в Кинешме у тебя турецкие войска, в Комсомольске курдская "пешмерга", в Тейково вооруженная оппозиция, а в Шуе террристы. Еще воевать и воевать...