С одной из ивановских улиц украли знаки дорожного движения





4 дорожных знака и одну стойку украли с улицы Володарского в Иванове. «Кирпичи» регулировали новую схему движения.

Напомним, новая схема движения начала действовать на улицах Петрачкова и Володарского с 1 декабря. На дорогах поставили новенькие запрещающие движение «кирпичи». По улице Петрачкова разрешили ездить только от Велижской улицы до Типографской. По Володарского - от улицы Маяковского до Белороссова. Однако кому-то такая схема не понравилась.

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Ивановская мэрия уже обратилась в полицию. Возможно, воров помогут найти записи с камер видеонаблюдения, установленных рядом на доме. Как пообещали в городской администрации, новые знаки установят за день-два.