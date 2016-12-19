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19.12.2016 15:07
С одной из ивановских улиц украли знаки дорожного движения
4 дорожных знака и одну стойку украли с улицы Володарского в Иванове. «Кирпичи» регулировали новую схему движения.
Напомним, новая схема движения начала действовать на улицах Петрачкова и Володарского с 1 декабря. На дорогах поставили новенькие запрещающие движение «кирпичи». По улице Петрачкова разрешили ездить только от Велижской улицы до Типографской. По Володарского - от улицы Маяковского до Белороссова. Однако кому-то такая схема не понравилась.Ивановская мэрия уже обратилась в полицию. Возможно, воров помогут найти записи с камер видеонаблюдения, установленных рядом на доме. Как пообещали в городской администрации, новые знаки установят за день-два.
ключевые слова: дорожный знак кража
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Комментарии (7)
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Там гаражи рядом - поискать между ними - найдутся, а вот с умников кто это придумал нужно бы за знаки взыскать