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Новости

19.12.2016 15:07

С одной из ивановских улиц украли знаки дорожного движения


4 дорожных знака и одну стойку украли с улицы Володарского в Иванове. «Кирпичи» регулировали новую схему движения.

Напомним, новая схема движения начала действовать на улицах Петрачкова и Володарского с 1 декабря. На дорогах поставили новенькие запрещающие движение «кирпичи». По улице Петрачкова разрешили ездить только от Велижской улицы до Типографской. По Володарского - от улицы Маяковского до Белороссова. Однако кому-то такая схема не понравилась.

Ивановская мэрия уже обратилась в полицию. Возможно, воров помогут найти записи с камер видеонаблюдения, установленных рядом на доме. Как пообещали в городской администрации, новые знаки установят за день-два.

ключевые слова: дорожный знак кража
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 19.12.2016 16:19
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Лихие десятые.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 19.12.2016 17:25
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Вот клоуны)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									смешной37								
							
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  • 19.12.2016 18:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вы у людей спросили все кто живёт в этом районе матерятся кто это придумал так и будут эти кирпичи пропадать
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Алексей Белихов								
							
    • 
							
  • 20.12.2016 10:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну я там живу. Раньше было не разъехаться зимой. Во двор не попасть без мата. По Петрачкова то не дано проехать коль "мненада"? Д.Б.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виталий )))								
							
    • 
							
  • 19.12.2016 20:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							проезжал недавно там . Через дворы сквозное движение сделали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 19.12.2016 20:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Куплю эти знаки! - Дорого не предлагать! По цене цветмета! ;)
    
Там гаражи рядом - поискать между ними - найдутся, а вот с умников кто это придумал нужно бы за знаки взыскать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Tusai								
							
    • 
							
  • вчера, 22:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что то знаки не торопятся ставить! Да и полиция никого не ищет! Имеются свидетели, а им и дела нет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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