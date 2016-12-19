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19.12.2016 14:55
Ивановцам неинтересны звезды мирового масштаба
Организаторы ивановского концерта всемирно известного гитариста Ивана Смирнова бьют тревогу в социальных сетях. Тревогу внушают темпы продажи билетов. «Осталась всего неделя и нам очень нужны еще зрители, чтобы концерт состоялся. Не так и много, и все же. Так обидно, что Иван известен и обласкан любовью во всем мире, а у нас в силу своего неформата почти не появляется на волнах радио и экранах ТВ. В мире он звезда, а у нас...».
Иван Смирнов - гитарист, композитор и аранжировщик, играет в стиле этно-фьюжн.
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Комментарии (6)
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- fox19.12.2016 15:19Если не продаются может он и не нужен тут? а возможно просто не на что идти, денег нет понимаете ли?
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- 450se19.12.2016 15:59У нас уже был один гитарист, насмотрелись, налюбовались... :-)
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- ухх19.12.2016 17:03..неуловимый джо..
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- Энгельс19.12.2016 17:12Да какие гитаристы за неделю до Нового Года! У кого денег нет, у кого времени
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- Коренной Кохомчанин19.12.2016 17:24Впервые слышу вообще о таком,уж такая звезда)))
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- nb457819.12.2016 20:07Это гитарист из "Арсенала"? Я эту группу в детстве слушал. Сколько же ему лет?!
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