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Новости

19.12.2016 14:55

Ивановцам неинтересны звезды мирового масштаба


Организаторы ивановского концерта всемирно известного гитариста Ивана Смирнова бьют тревогу в социальных сетях. Тревогу внушают темпы продажи билетов. «Осталась всего неделя и нам очень нужны еще зрители, чтобы концерт состоялся. Не так и много, и все же. Так обидно, что Иван известен и обласкан любовью во всем мире, а у нас в силу своего неформата почти не появляется на волнах радио и экранах ТВ. В мире он звезда, а у нас...».

Иван Смирнов - гитарист, композитор и аранжировщик, играет в стиле этно-фьюжн.



ключевые слова: гитарист концерт
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									fox								
							
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  • 19.12.2016 15:19
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Если не продаются может он и не нужен тут? а возможно просто не на что идти, денег нет  понимаете ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									450se								
							
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  • 19.12.2016 15:59
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							У нас уже был один гитарист, насмотрелись, налюбовались... :-)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ухх								
							
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  • 19.12.2016 17:03
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							..неуловимый джо..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Энгельс								
							
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  • 19.12.2016 17:12
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										+1
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							Да какие гитаристы за неделю до Нового Года! У кого денег нет, у кого времени								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 19.12.2016 17:24
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										+1
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							Впервые слышу вообще о таком,уж такая звезда)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									nb4578								
							
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  • 19.12.2016 20:07
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										0
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							Это гитарист из "Арсенала"? Я эту группу в детстве слушал. Сколько же ему лет?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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