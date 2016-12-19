Ивановцам неинтересны звезды мирового масштаба





Организаторы ивановского концерта всемирно известного гитариста Ивана Смирнова бьют тревогу в социальных сетях. Тревогу внушают темпы продажи билетов. «Осталась всего неделя и нам очень нужны еще зрители, чтобы концерт состоялся. Не так и много, и все же. Так обидно, что Иван известен и обласкан любовью во всем мире, а у нас в силу своего неформата почти не появляется на волнах радио и экранах ТВ. В мире он звезда, а у нас...».

Иван Смирнов - гитарист, композитор и аранжировщик, играет в стиле этно-фьюжн.

поделиться ссылкой:

