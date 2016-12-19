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Новости

19.12.2016 14:38

В Ивановской области ожидается резкое похолодание

До 25 градусов мороза


По информации ивановских синоптиков, в ночь на 20 декабря на территории региона ожидается понижение температуры воздуха на 15 и более градусов Цельсия. По Иванову -17…-19 градусов, по области -15…-20, при прояснении до – 25 градусов мороза.



ключевые слова: погода похолодание прогноз
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • 
								
									че гевара								
							
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  • 19.12.2016 15:02
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										-1
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							остаётся только гадать где они сводку берут, ни один сайт не даёт такой погоды								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Tiodor								
							
    • 
							
  • 19.12.2016 15:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							яндекс... -18 ночью								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									{Abbadon{								
							
    • 
							
  • 19.12.2016 18:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Ивасюки прогнозируют анекдотами , те смотрят , когда якут идет на охоту , а когда нет 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 19.12.2016 17:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нужно чаще общаться с инетом!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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