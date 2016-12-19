В Ивановской области ожидается резкое похолодание

До 25 градусов мороза





По информации ивановских синоптиков, в ночь на 20 декабря на территории региона ожидается понижение температуры воздуха на 15 и более градусов Цельсия. По Иванову -17…-19 градусов, по области -15…-20, при прояснении до – 25 градусов мороза.

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