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19.12.2016 14:38
В Ивановской области ожидается резкое похолодание
До 25 градусов мороза
По информации ивановских синоптиков, в ночь на 20 декабря на территории региона ожидается понижение температуры воздуха на 15 и более градусов Цельсия. По Иванову -17…-19 градусов, по области -15…-20, при прояснении до – 25 градусов мороза.
ключевые слова: погода похолодание прогноз
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Комментарии (4)
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- че гевара19.12.2016 15:02остаётся только гадать где они сводку берут, ни один сайт не даёт такой погоды
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- Tiodor19.12.2016 15:20яндекс... -18 ночью
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- {Abbadon{19.12.2016 18:41Ивасюки прогнозируют анекдотами , те смотрят , когда якут идет на охоту , а когда нет
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- Коренной Кохомчанин19.12.2016 17:22Нужно чаще общаться с инетом!
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